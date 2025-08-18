Ni sangria ni paella: el millor tour gastronòmic del món es fa a Barcelona

A Barcelona l'oferta de tours turístics gratuïts és molt àmplia i diversa, per això, moltes voltes costa triar una opció quan, a més, el que s'està buscant és també una bona ruta per conèixer la ciutat.
Una de les millors maneres de fer-ho és, sense dubte, a través del menjar, els tours gastronòmics han guanyat molta fama entre les opcions per conèixer Barcelona, tant és així que un dels millors tours gastronòmics del món es fa en aquesta ciutat, segons la plataforma especialitzada en tours gratuïts GuruWalk.
La distinció dels altres tours
La plataforma ha valorat el tour Wander-*ful Tours de Barcelona com el millor recorregut enfocat en la gastronomia i, per fer-ho, han valorat les avaluacions dels assistents i la quantitat de reserves que va tenir l'any passat.
Els grups d'aquest tour són de sis a vuit persones i només s'ofereixen en anglès i italià en un a tres torns diaris. La distinció dels altres tours recau en el fet que els grups són molt més reduïts.
“Volem demostrar que Espanya no és només sagnia i paelles”, explica el guia Boris Cokarić en una entrevista a National Geographic.
Les parades obligatòries gastronòmiques de Barcelona
La primera parada porta a la confiteria Mauri, en Rambla de Catalunya i Provença, i li segueixen les tapes de La Bodegueta. El tour continua pels carrers de l'Eixample, on el guia explica la cultura dels mercats de barri i el contrast amb el fet de ser el carrer amb més restaurants amb estrelles Michelin del món.
Baixant pel passeig de Gràcia el tour continua en Casa Amatller, on es venen xocolates Amatller. La ruta segueix fins a Plaça Catalunya i para a l'històric local Planelles Donat, on són famosos els torrons i les ametlles caramel·litzades.
El millor tour del món segueix al bohemi Cafè Els Quatre Gats, famós per ser el lloc de reunió d'artistes i grans personatges de la cultura de la Barcelona del segle XX. No manca la visita als barris del Gòtic i a la xocolateria Farga, la més antiga de la ciutat.
Un ràpid passeig per la Plaça Nova, enfront de la catedral de Barcelona, és l'antesala de l'última parada del tour, la Jamonería Moniberic.
Una ruta de dues hores i mitja que compleix amb tots els requisits del millor tour del món: història local, cultura i gastronomia, llocs amb preus assequibles, botigues històriques i bona companyia.