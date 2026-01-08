El poble català que està lligat a una llegenda de gossos vampirs

Ara que ja ha passat Nadal i que s'han acabat les reunions familiars, les escapades de cap de setmana tornen a ser una manera fàcil d'evadir-nos de la rutina; només ens cal escollir un destí i agafar el cotxe. Per la zona de la demarcació de Tarragona s'amaga un poble amb essència medieval que no deixa indiferent ningú qui el visita. Es tracta d'una localitat del prelitoral català a tocar de la serra de la Llaberia: Pratdip. Més enllà del seu encant, aquesta vila està lligada a una llegenda de gossos endimoniats.
És precisament el mateix nom del poble, Pratdip, que fa referència a aquests gossos vampirs. I és que "dip", segons la mitologia catalana, al·ludeix a una criatura demoníaca que té forma de gos negre. En una línia semblant, segons la interpretació filològica, "dip" prové de l'àrab i significa llop.
La misteriosa llegenda dels dips, però, no només es veu reflectida en el nom d'aquesta vila de la comarca del Baix Camp. També trobareu la imatge d'aquest gos negre, que ve a ser el símbol d'identitat del poble, a l'escut, les façanes de les cases o les places.
Racons per visitar
Pratdip té diversos racons amb encant que podeu visitar. Sens dubte, no podeu passar per aquesta vila sense anar a veure els rentadors, on antigament es rentava la roba i que s'han restaurat com a part del patrimoni rural del poble.
Un altre imprescindible és el nucli antic, que a través de carrerons estrets de pedra us portarà a l'església medieval de Santa Maria, on trobareu un retaule de Santa Marina de l'any 1602. Podeu continuar la ruta a sota de la plaça de l'església, on els carrers formen un passadís amb els arcs i les porxades característics de l'època medieval.
En aquest sentit, quant a patrimoni arquitectònic, tampoc podeu oblidar-vos de veure el Portal de Pratdip, que era la porta d'entrada a l'antiga muralla. També destaquen les dues torres: la Cal Capet, que en un passat va ser una presó, i la de Ca la Torre. Ambdues eren part de la muralla que servia per salvaguardar el municipi fa cinc-cents anys i són de les millor conservades del Baix Camp.
L'última parada de la vostra escapada pot ser el castell en runes de Pratdip, que es troba una mica més amunt i des d'on podreu gaudir d'una espectacular imatge panoràmica de la serra de la Llaberia.