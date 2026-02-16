El poble català que va ser escollit com el millor del món

Un indret català reconegut arreu. L'Organització Mundial del Turisme (OMT) va escollir el 2022, Rupit com al millor poble del món. Una decisió fonamentada en la seva història, el seu patrimoni cultural, paisatgístic i la utilització dels recursos naturals, que posa el poble d'Osona al mapa.
L'OMT va voler destacar alguns dels seus edificis emblemàtics, com ara l'Església de Sant Miquel, el castell del segle XI, i els ponts de Can Badaire i el Pont Penjat. Però també es va valorar el fet que Rupit apostés activament pel turisme responsable i el creixement sostenible.
De fet, el turisme és una part important de l'economia del municipi i els seus quasi 300 habitants havien expressat prèviament a la menció de l'OMT que la seva promoció s'havia de fer pensant en el medi ambient. Una demanda que l'organització ha tingut en compte.
Protagonisme de la natura
Rupit té 237 habitants, una xifra que permet que els edificis i estructures medievals que el caracteritzen es conservin millor, com els acabats dels carrers empedrats i de les cases de pedra. Tot això, envoltat per un paisatge muntanyós. Rius, cascades on la gent es pot banyar i llocs com el gorg Salt del Sallent on s'hi pot anar per veure la posta de sol.
Un fet curiós és que en un primer moment el municipi es va negar a formar part de la llista de l'OMT per la quantitat de promoció turística i l'augment de turistes que podia suposar. Però, finalment, van acceptar ser-hi amb la intenció de promoure el turisme sostenible. A la llista també hi han sortit Alquézar, a la província d'Osca, i Guadalupe, a Càceres.