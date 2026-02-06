Aquest és el carrer amb més desnivell de Barcelona (digne del Tour de França)

Barcelona és estimada i admirada per moltes persones, també per aquelles que només venen a passar uns dies. La gastronomia, la platja, les muntanyes de Collserola i Montjuïc, l'arquitectura, el clima i la gent, fan que la ciutat sigui un dels destins preferits de tot el món. La ciutat aglutina tota mena de turistes, n'hi ha que venen pel menjar, altres per veure el Barça i n'hi ha altres que per Gaudí, entre moltíssims altres motius.
En aquest cas, han vingut hi ha uns ciclistes que han vingut a Barcelona per enfilar-se per un dels carrers amb més pendents de la ciutat. El ciclisme mou masses, veure com homes i dones fan ascensos com el de l'Alpe d'Huez al Tour, l'Stelvio al Giro o l'Angliru a la Vuelta és espectacular. Es tracta de pendents que superen el 15-20% i que suposa estar durant més de dos minuts a més de 400, 500 o més watts, el que és una bestialitat.
El fet és que Mitch Boyer, un youtuber famós dins del món de la bici, ha vingut a la capital catalana per pujar el carrer Verònica, al peu de Collserola. Un carrer de 350 metres que puja i puja i sembla que en cada pedalada el carrer encara faci més pendent, i és així.
Repte: pujar els pendents més pronunciats del món
Boyer va fer difusió sobre les seves ganes de conèixer els pendents més pronunciats del món i un nord-americà que viu a Barcelona li va suggerir que provés de venir a la ciutat i pujar el carrer Verònica. Boyer explica que en veure el senyal de 30% de pendent no s'ho va creure, però un cop pujat a la bici va veure que era ben real. El youtuber explica que mentre intentava pujar la bici se li quedava gairebé parada i acabava caient a terra.
En el vídeo mostra com amb l'ús d'una aplicació mesura amb precisió el pendent del carrer, en una primera passada li marca 38,7%, però un cop va pel mig del carrer i no "talla" la cobra final, on precisament hi ha més pendent, surt que el tram més dur és de 34,6% durant 11 metres. Així doncs, es tracta d'un pendent digne del Tour de France.
Boyer també ha gravat i ha buscat superar el repte en ciutats com San Francisco i Los Angeles. Fins i tot, ha creat una secció en el seu canal de YouTube anomenada World's Steepest Streets, on publica tots els vídeos relacionats amb enfilar-se per carrers i carreteres que semblen impossibles de pedalejar.
Objectiu aconseguit
Els ciclistes que apareixen al vídeo acaben assolint la fita després de patir de valent. Per aconseguir-ho hi ha nervis, patinades, rialles i molta tècnica i precisió per combinar la força i l'equilibri amb la correcta mesura per no caure, però avançar cap al final del carrer. "M'he mantingut sobre la bici, no he caigut. Avui sento que he guanyat", celebra un dels ciclistes del vídeo. Així doncs, el repte de trobar els carrers amb més pendents es dona a conèixer i no és d'estranyar que cada vegada hi hagi més ciclistes expats pujant i baixant amb bici del Parc Güell, els Búnquers del Carmel o Collserola, buscant superar reptes i difondre-ho per les xarxes.