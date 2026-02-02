La Catalunya subterrània: coves amagades que et deixaran sense paraules

El territori de Catalunya és divers i ampli, això fa que els plans i les opcions de gaudir són gairebé il·limitades. Hi ha llocs amagats màgics ideals per a totes les temporades, opcions per relaxar-se, canviar d'aires i desconnectar i recarregar-se les piles o d'altres per fer aventures i descobrir coses noves.
Una d'aquestes propostes, que també conté l'aspecte màgic de les escapades breus i divertides, són les coves subterrànies que hi ha al nostre país i que es poden visitar i recórrer. Ací et deixem algunes propostes perquè descobreixes la gran diversitat d'opcions que existeixen baix terra i, segurament, no coneixies.
Coves del Salnitre (Collbató)
Al cor del massís de Montserrat s’amaguen les Coves del Salnitre, que sorprenen per les seves formes sinuoses i l’atmosfera mística, tant que fins i tot Antoni Gaudí s’hi va fixar com a referència natural. La visita només es pot fer amb guia i permet recórrer més de mig quilòmetre d’interior rocós, amb suaus desnivells i una temperatura constant que fa l’experiència agradable tot l’any.
La muntanya de sal de Cardona
Cardona no només destaca pel seu castell: sota terra s’hi conserva una de les formacions geològiques més singulars d’Europa. Les antigues galeries mineres, avui visitables, permeten entendre com es va explotar la sal potàssica durant dècades i observar de prop cristalls i estructures naturals úniques. Al final del recorregut hi ha un espai museístic que explica la història de les mines i la relació entre la sal, el paisatge i la vida de la vall.
Les coves prehistòriques de Serinyà
Al Pla de l’Estany, un conjunt de cavitats conserva petjades clau de la prehistòria europea. Aquest espai arqueològic permet endinsar-se en la vida dels neandertals i dels primers humans moderns a través de diverses coves excavades i estudiades al llarg del segle XX. Les visites guiades ofereixen una immersió didàctica en el passat, amb recreacions i materials que ajuden a entendre com vivien els grans caçadors del paleolític.
Les coves Meravelles de Benifallet
A tocar de l’Ebre, l’aigua ha esculpit amb delicadesa un escenari ple de formes capritxoses. Les coves Meravelles fan honor al seu nom amb columnes, estalactites i estructures que semblen desafiar la gravetat. A més de l’espectacle natural, una de les cavitats conserva restes d’ocupacions humanes molt antigues, fet que afegeix valor històric a la visita.
Les coves de Can Riera (Torrelles de Llobregat)
A pocs quilòmetres de Barcelona, entre boscos i relleus suaus, aquest indret ha guanyat fama per les seves parets erosionades i tonalitats rogenques, que recorden paisatges llunyans com els grans canyons americans. La fragilitat del terreny, però, ha obligat a restringir-ne l’accés mentre s’estudien mesures de protecció.
Les coves del Toll (Moià)
Les restes fòssils trobades a les coves del Toll permeten reconstruir la fauna de l’última glaciació, amb espècies avui extingides. El recorregut, sempre guiat, combina divulgació científica i descoberta natural, i revela que aquestes cavitats també van ser refugi humà durant milers d’anys.
La Roca dels Moros del Cogul
Al sud de Lleida es conserva un dels testimonis més valuosos de l’art rupestre de la Mediterrània. En aquest abric rocós, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, es poden observar pintures i gravats que reflecteixen rituals, escenes de caça i creences de comunitats que van habitar la zona durant mil·lennis. Un espai on l’art i la història dialoguen directament amb el paisatge.