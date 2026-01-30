Cinc llocs molt singulars on fer nit a Catalunya

El territori de Catalunya és divers i ampli, això fa que els plans i les opcions de gaudir són gairebé il·limitades. Escapar-se els caps de setmana és una bona manera de trencar amb la rutina del dia a dia. Després d’una setmana plena de feina i presses, canviar d’aires ajuda a desconnectar, relaxar-se i recarregar piles.
Una experiència que està molt de moda és dormir sota les estrelles, una manera de fer-ho és dormint a l'aire lliure, però durant l'hivern val més la pena dormir entre quatre parets per no passar fred. Per això, les bombolles cada cop agafen més força com a una de les escapades més especials. Es tracta de cúpules transparents, que des de l'interior es pot gaudir vistes tant de dia com de nit sense renunciar a les comoditats d'una habitació d'hotel.
Bombolles: una tendència a l'alça
Un dels restaurants més coneguts és Mil Estrelles, situat a Borgonyà, a prop de l'estany de Banyoles, a Girona. Aquest complex ofereix diferents opcions d'habitacions bombolla o iglú. N'hi ha que se situen en un jardí, unes altres que són més grans i es troben en les parts més elevades de les infraestructures i unes que gaudeixen d'una major intimitat, ja que estan més apartades de la resta que s'anomenen bombolles del bosc.
Per altra banda, també hi ha l'opció de Bubble Suites Canyelles, a Sitges, que combina la sensació d'estar en mig de la natura, però també el caliu d'un habitacle rústic i acollidor. A més, en cas de ser de Barcelona, cau ben a prop, ja que en 25 minuts en cotxe s'hi pot ser.
Dues opcions per dormir en una cabanya
Les cabanyes també són llocs molt especials on passar una nit. És perfecte per connectar amb la natura i passar uns dies a la muntanya envoltat d'un càlid ambient rústic. A Catalunya l'oferta és immensa i National Geographic ha indicat quines són algunes de les millors cabanyes de Catalunya.
La primera que presenta es tracta d'una que es troba a la Garrotxa, les Cabanyes Entre Valls. Aquestes es troben a uns tres quilòmetres del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Des d'aquestes cabanyes es veu bona part el Pirineu gironí, cosa que fa que la desconnexió de la rutina i connexió amb la natura sigui una realitat. A més, es tracta d'una de les cabanyes més luxoses, ja que afavoreix la comoditat d'un gran hotel, ja que fins i tot hi ha un jacuzzi.
En aquest cas es tracta d'unes cabanyes que es troben en el punt més alt dels arbres del bosc de Sant Hilari de Queralt. Per arribar a l'habitació d'un hotel se sol entrar al hall i prémer el botó perquè vingui l'ascensor, en aquest cas és totalment diferent: s'ha de creuar part del bosc per acabar pujant per una escala vertical penjada de la cabanya. Es tracta de Cabanyes Als Arbres, qui va iniciar aquest projecte fa més de 20 anys i a més de ser acollidor i relaxant, també és d'allò més còmode, et serveixen l'esmorzar a través d'un cistell i una politja.
Dormir entre vinyes
En cas de voler gaudir del vi i aprendre com és tot el procés, dormir enmig de vinyes és una experiència que s'ha de viure. Per això, Barraca entre Vinyes ofereix una àmplia oferta d'allotjament i d'experiència vinícola. Es tracta d'un allotjament sostenible amb segell Biosphere que es troba a prop de Vilafranca del Penedès.