L’illa europea deshabitada necessària per als Jocs Olímpics d’hivern

Els pròxims Jocs Olímpics d'hivern se celebren en menys d'un mes a Milan i Cortina d’Ampezzo (Itàlia), de fet, tindran lloc del 6 al 22 de febrer de 2026 i competiran atletes en 16 esports diferents, que inclouen disciplines sobre neu i gel que posen a prova velocitat, resistència, tècnica i estratègia. Entre aquests esports hi ha un anomenat cúrling, que és la raó per la qual la petita illa de Ailsa Craig, a Escòcia, és tan important per a l'existència de l'esport i dels Jocs Olímpics.
Què és el cúrling?
El cúrling és un esport d’equip que es practica sobre gel i que combina precisió, estratègia i treball col·lectiu, sovint comparat amb els escacs per la seva complexitat tàctica. L’objectiu del joc és fer lliscar unes pedres de granit cap a una diana circular i situar-les el més a prop possible del centre, mentre els companys escombren el gel per controlar la velocitat i la trajectòria.
El seu origen es remunta a l’Escòcia del segle XVI, on hi ha constància de partides jugades sobre llacs gelats, i des d’allí es va estendre sobretot al Canadà, país que n’ha esdevingut una potència mundial. Tot i la seva llarga història, el cúrling no va entrar de manera definitiva al programa olímpic fins als Jocs Olímpics d’Hivern de Nagano 1998, on es va consolidar com una de les disciplines més singulars i seguides del calendari hivernal.
Quina relació té el cúrling amb l'illa Ailsa Craig?
En aquesta petita illa deshabitada de 3 quilòmetres de circumferència, i que es troba a 16 quilòmetres de la costa d'Escòcia, es produeix de manera natural el material ideal i necessari per a practicar el cúrling: el granit de les pedres que s'utilitzen a l'esport.
El granit que hi ha en aquesta illa té una composició molecular de granit verd comú i granit blune hone que és única, ja que resisteix les esquerdes i la condensació a què es pugui veure exposada, per la qual cosa és el material ideal per practicar el cúrling sobre gel.
La pedra que s'utilitza per a l'esport té dues parts: la de dalt està feta de granit blune hone i la part de baix, el cos de la pedra, està feta de granit comú. És un element que utilitza material extret de l'illa Ailsa Craig per poder ser fabricat i modelat en qualsevol altre lloc. El resultat són pedres olímpiques d'uns 20 quilos que rellisquen sobre el terra i que són la part central del cúrling.