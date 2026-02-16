Un barri de Barcelona, entre les millors destinacions turístiques del 2026 de «The New York Times»

Barcelona és una de les ciutats més turístiques del món. Si bé, és molt diversa i no tots els barris reben la mateixa afluència de visitants, alhora que no tots ho busquen: n'hi ha de cèntrics amb botigues i monuments, de residencials, d'empresarials...
La qüestió, però, és que al recull de les millors destinacions turístiques del 2026 que ha elaborat The New York Times, hi ha un barri barceloní que no està precisament pensat per als turistes. Es tracta del Poblenou.
El llistat anomenat 52 llocs on anar el 2026 s'ha construït a partir de les opinions de diversos periodistes especialitzats i aquests destaquen que cal visitar el Poblenou perquè "captura l'esperit de reinvenció urbana de Barcelona". Tot i que explica que és una zona històrica de fàbriques i magatzems, destaca que ha "renascut" per convertir-se en un barri ple de cafès, galeries i espais culturals de tota mena.
El Poblenou, el barri que ha "renascut"
En aquest sentit, posa l'exemple del museu Can Framis, una antiga fàbrica tèxtil ara renovada per esdevenir un punt de difusió de la pintura contemporània catalana; així com la Sala Beckett, que fou un la seu de la cooperativa popular de consum Pau i Justícia i ara és un teatre dedicat a la dramatúrgia contemporània catalana.
Pel que fa a l'oferta gastronòmica i culinària, els periodistes apunten que hi han proliferat múltiples restaurants de cuina experimental, com l'Atipical, la Casa Güell i Can Recasens. Per això, recomanen passejar-se per la Rambla del Poblenou i fer un tast de la millor cuina. Tot això, per "fugir de la saturació turística" en altres punts de la ciutat.