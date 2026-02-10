Lluny de l’enrenou del litoral, els espais de muntanya ofereixen el refugi ideal per respirar aire pur, contemplar paisatges tenyits de tons càlids i gaudir d’una pausa real. Al nostre país tenim espais i llocs naturals ideals que acompleixen aquestes característiques, per exemple, a la demarcació de Tarragona podem trobar un dels indrets més suggeridors per viure aquesta experiència al petit nucli d'El Pinetell. És ací on s'amaga un tresor natural poc conegut, però que deixa a qualsevol que el visita amb ganes de tornar-hi.
Un paratge natural amb encant propi
El Toll de l’Esqueix és un espai en què la tranquil·litat que genera el paisatge i la naturalesa deixen a qualsevol sense paraules. Està nodrit per les aigües transparents del riu Brugent, que sorprèn per la claredat i la frescor de les seves basses que formen piscines naturals. A més, l'aigua també ofereix altre espectacle per a la vista, ja que l’escenari es completa amb una cascada que aporta dinamisme al paisatge i diversos ponts penjants de fusta que travessen el curs del riu, afegint un punt d’aventura al recorregut.
A més, l'aventura no és només la visita al lloc, sinó també el trajecte fins al Toll de l’Esqueix, ja que és, per si mateix, una ruta molt agradable i apta per a tothom. El camí surt des del pàrquing d’El Pinetell i està indicat amb marques blanques i grogues que creen una ruta màgica a través de valls i relleus muntanyosos, envoltats de silenci i sons de la naturalesa.
A mig camí es troba el mirador de la Roca del Lloro, des d'on podràs gaudir de les vistes de la vall i fer una petita aturada en el camí per agafar energia i continuar fins al final un cop superats els ponts penjants, després dels quals t'esperen les aigües cristal·lines i les piscines naturals del Toll de l'Esqueix.
El recorregut és d'uns 4 o 5 quilòmetres aproximadament i presenta un desnivell moderat de 177 metres, fet que el converteix en una excursió senzilla i accessible. La baixada predomina en el tram d’anada, i en el darrer sector s’ha instal·lat una corda per facilitar el pas i evitar relliscades. La caminada val la pena, ja que al final et pots refrescar amb l'aigua de la cascada o aturar-te a contemplar la naturalesa ben cuidada que ofereix aquest lloc.