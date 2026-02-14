El poble català que sí que celebra Sant Valentí

A Catalunya, el 23 d’abril és sagrat i Sant Jordi regna de manera indiscutible com el patró dels enamorats. Tanmateix, mentre la resta del país mira cap a la primavera, hi ha municipis que sí que mantenen viva la flama d’una tradició molt més antiga i singular. Pobles com Navarcles, al Bages, o les Cabanyes, a l’Alt Penedès, celebren aquests dies la seva Festa Major d'hivern sota l'advocació del sant romà.
Però si hi ha un lloc on aquesta figura transcendeix el mite per convertir-se en identitat pura, aquest és Ribes de Freser. Al Ripollès, Sant Valentí no és una moda importada, sinó el custodi de la vall des de fa segles, celebrat amb honors de copatró. Ara bé, com i quan s'origina aquesta tradició?
360 anys de l'arribada del cos
L’idil·li de Ribes amb el sant va començar fa exactament 360 anys. Era el 16 d'agost de 1666 quan la població va viure un dels esdeveniments més multitudinaris de la seva història: l’arribada del cos sencer de Sant Valentí des de Roma. Això va ser possible gràcies al jesuïta Jacint Piquer, fill de la vila, que va aconseguir les relíquies com a regal del Papa.
El cos del màrtir va descansar a l’església de Santa Maria durant gairebé tres segles, convertint Ribes en un centre de peregrinació per a aquells que buscaven remei per al "mal de sant" (l'epilèpsia) o els mals de cap, lluny de la iconografia romàntica que coneixem avui. Tot i això, la història va patir un tall traumàtic l’estiu de 1936 amb l’esclat de la Guerra Civil. Llavors, el municipi va quedar sota el control del comitè local de la CNT, i enmig de la febre revolucionària i anticlerical, l’església va ser assaltada.
L’urna barroca que contenia el cos del sant va ser destruïda i les restes es van perdre per sempre. Però el destí (o la valentia d'alguns vilatans) va voler que es pogués salvar una peça fonamental: un reliquiari de plata en forma de braç, forjat el 1789, que contenia un os de l'extremitat del màrtir.
Sant Valentí, la Festa Major d'hivern
Així aquest dissabte 14 de febrer, el municipi de Ribes de Freser celebrarà un any més la seva Festa Major petita d'hivern, un dia en què els gegants del municipi, en Manelic i la Núria, passegen pels carrers. Tot i que cada temporada canvia una mica la programació, de cara al vespre sempre hi acostuma a haver una missa en honor al patró.