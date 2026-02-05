Així serà el nou tren nocturn que connectarà cent ciutats europees a baix cost

És possible viatjar per Europa de nit, en tren i per menys del que costa un vol? De moment sembla que no, però només queda un any perquè aquest somni sigui una realitat, amb l'arribada d'un nou servei de trens nocturns que busca connectar desenes de ciutats europees. Es tracta d'una startup amb seu a Berlín que ha presentat un projecte ambiciós per atraure els viatgers europeus i deixar enrere els vols de curta distància. La companyia, Nox Mobility, planeja posar en marxa el nou servei a partir de 2027.
Trens nocturns transcontinentals que connectaran ciutats europees com Barcelona, París, Amsterdam o Copenhaguen amb comoditat i preus competents. Aquesta és la proposta de la companyia, que assegura que cada vagó d'aquest tren disposarà d'habitacions individuals o dobles privades, amb llits d'aproximadament dos metres, espai per emmagatzemar equipatge i zones per treballar o relaxar-se. Així, l'aposta milloraria l'experiència per al passatger respecte als trens nocturns convencionals, on sovint cal compartir espai amb altres viatgers.
Una de les claus de la iniciativa és la competitivitat de tarifes: segons Nox, podrien ser similars o inferiors als preus dels vols de curta distància, incloent-hi l'equipatge i assegurant que no hi haurà pagaments extra per places o maletes. De moment, el preu de les habitacions individuals és de 79 euros i les dobles, de 149 euros.
Després del llançament inicial, es preveu que es puguin enllaçar més de 35 rutes a curt termini. I, de cara a l'any 2035, Nox aspira a cobrir cent ciutats europees, ampliant progressivament la seva xarxa fins a ser competència directa dels vols de curta distància que dominen aquests trajectes. Quant a rutes, s'espera que les primeres enllacin Múnic i Amsterdam en 11 hores o Barcelona i Zúric en 12 hores.
Tot i que viatjar amb aquest servei encara no és possible, els interessats ja poden consultar informació i reservar anticipadament mitjançant la plataforma de la companyia.