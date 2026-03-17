El truc per netejar la torradora i allargar la seva vida útil

La torradora és un dels electrodomèstics més utilitzats a la cuina, però també un dels més oblidats a l'hora de netejar. Amb el temps, les molles de pa i els residus s'acumulen a l'interior, cosa que pot provocar males olors, un mal funcionament i fins i tot riscos de seguretat. Per això, els experts insisteixen en la importància de fer-ne una neteja regular i adequada.
El primer pas: seguretat abans de tot
Abans de començar, hi ha una norma bàsica: desendollar la torradora i assegurar-se que està completament freda. Tenir aquesta precaució és clau per evitar accidents elèctrics o cremades. A més, cal evitar en tot moment l'ús d'aigua a l'interior de l'aparell, ja que es tracta d'un dispositiu elèctric.
En aquest sentit, una de les majors perillositats és tocar la torradora amb un estri conductor com ho és una forquilla o un ganivet. Sovint, si es queda un tros de pa encallat, per intentar "pescar-lo" sovint s'utilitza una forquilla per punxar-lo i intentar treure'l, però cal anar amb compte i desconnectar la torradora. En cas de no ser així, ens podem electrocutar.
El mètode més efectiu per netejar l'interior
Segons diversos experts, la neteja de les torradores verticals és més senzilla del que sembla si es fa pas a pas. El primer és retirar la safata inferior de les molles i buidar-la. Si està molt bruta, es pot rentar amb aigua i sabó, però sempre deixant-la assecar completament abans de tornar-la a col·locar.
Tot i això, la safata no recull tots els residus. Moltes molles queden enganxades a les parets interiors o a les resistències. En aquest cas, el truc més recomanat és utilitzar un raspall de dents o un pinzell sec per fregar suaument l'interior i desprendre la brutícia.
Per a restes més difícils, es pot afegir una mica de sal gruixuda mentre es raspalla, ja que ajuda a arrossegar la brutícia adherida. Un cop fet això, es recomana posar la torradora boca avall i sacsejar-la amb suavitat per eliminar totes les molles.
Els errors habituals
Un dels errors més comuns és introduir objectes metàl·lics per retirar restes enganxades. Aquesta pràctica pot danyar les resistències o provocar un curtcircuit. Un altre error molt perillós és deixar la torradora en remull o netejar-ne l'interior amb aigua. És obvi que l'aigua i l'electricitat no són bons amics.
Per altra banda, la manca de neteja pot tenir conseqüències. L'acumulació de molles pot arribar a ser inflamable i augmentar el risc d'incendi si no es retira amb regularitat o pot generar olors de cremat cada vegada que s'utilitzi l'electrodomèstic.
Com netejar l'exterior?
Pel que fa a la part externa, n'hi ha prou amb un drap lleugerament humit amb sabó. Si és d'acer inoxidable, es pot utilitzar una barreja d'aigua i vinagre per recuperar la brillantor. Tot i que sigui l'exterior, no deixa de ser important assecar bé tota la superfície abans de tornar a utilitzar l'aparell.
Mantenir la torradora neta no només millora el seu funcionament, sinó que també allarga la seva vida útil i evita problemes a la cuina. Amb una neteja ràpida cada cert temps -i sense necessitat de productes especials- és possible mantenir-la en bon estat i evitar males olors o avaries.