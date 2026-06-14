El secret del paper d’alumini: què canvia entre la cara brillant i la mat?

Quan arriba el moment d'embolicar un entrepà o cobrir una safata abans de posar-la al forn, apareix el dubte: la cara brillant del paper d'alumini ha d'anar a dins o a fora? La resposta, per sorpresa de molts, és que en la majoria de situacions és indiferent.
La diferència entre les dues cares no té res a veure amb propietats especials ni amb un disseny pensat per conservar millor els aliments. Tot plegat s'explica pel procés de fabricació.
Durant la laminació, l'alumini passa entre grans corrons a molta pressió. Per evitar que la làmina es trenqui, es treballa de dues en dues: la cara que toca el corró queda brillant, mentre que la que està en contacte amb l'altra làmina adopta l'acabat mat.
Quan pot influir l'orientació?
En un ús quotidià, la cara del paper no influeix pràcticament gens. Tot i això, des d'un punt de vista tècnic, la cara brillant reflecteix lleugerament millor la radiació tèrmica. Això fa que alguns experts recomanin posar-la cap a l'interior per conservar millor la calor dels aliments o aprofitar-la per reflectir-la en determinades preparacions al forn.
Una de les falses creences més habituals és que la cara mat és menys segura o que pot transferir més alumini als aliments, però no és cert. Les dues superfícies estan formades exactament pel mateix material i tenen les mateixes característiques. L'única precaució és evitar el contacte prolongat amb aliments molt àcids, com ara cítrics o el tomàquet, ja que poden afavorir la migració de petites quantitats d'alumini.
Més útil del que sembla
El paper d'alumini també té altres aplicacions més enllà de la cuina, ja que es pot utilitzar per recuperar el tall d'unes tisores fent diversos talls sobre una làmina plegada, per netejar objectes de plata o fins i tot per ajudar a conservar millor la calor de la planxa si es col·loca sota la funda de la taula de planxar.