No són 10.000 passos: quant cal caminar cada dia per reduir el risc de mort

Durant anys, la xifra dels 10.000 passos diaris s'ha convertit en una mena de norma no escrita per mesurar si una persona fa prou activitat física o no. Aquesta idea, en realitat, té el seu origen en una campanya publicitària japonesa i no en evidències científiques. En aquest sentit, en els darrers anys s'han publicat diversos estudis que desmunten aquest mite i apunten cap a un rang més baix -i realista- per obtenir beneficis significatius per a la salut.
Dos grans estudis internacionals coincideixen en un interval concret a partir de perspectives complementàries. D'una banda, una metaanàlisi publicada al Journal of the American College of Cardiology i liderat per la Universitat de Granada, va analitzar dades de més de 110.000 persones i va concloure que caminar uns 8.000 passos diaris redueix de manera significativa el risc de mort prematura.
L'estudi destaca que no cal arribar a xifres extremes per obtenir beneficis: cada 500 passos addicionals ja suposen una millora en la salut, especialment en persones amb nivells d'activitat baixos. Alhora, apunta que el ritme també importa: és millor caminar ràpidament que lentament.
En paral·lel, una altra investigació publicada a The Lancet Public Health i amb participació d'un científic espanyol assegura que caminar entre 4.000 i 7.000 passos diaris ja comporta millores significatives en diversos àmbits de la salut. L'estudi, basat en dades de més de 160.000 adults d’arreu del món, conclou que fins i tot increments moderats en el nombre de passos poden reduir de manera notable el risc de patir malalties greus com problemes cardiovasculars, diabetis, depressió, demència i alguns tipus de càncer.
Per exemple, passar de caminar uns 2.000 passos al dia a fer-ne uns 7.000 pot reduir fins a un 25% el risc de patir una malaltia cardíaca, un 37% la mortalitat per càncer, un 22% la depressió, i gairebé un 40% la demència.
La xifra "òptima"
Amb tot, ambdues investigacions arriben a la conclusió que caminar diàriament s'associa amb un risc menor de patir diversos problemes de salut. Si bé els experts coincideixen que no existeix una xifra "ideal", el benefici de fer petites caminades diàries té un impacte rellevant en la salut. En aquest sentit, fer 4.000 passos al dia, que equivalen a uns 3 quilòmetres, ja suposa un punt de partida beneficiós, però els 7.000 passos diaris -o uns 5 quilòmetres- semblen ser el llindar òptim.
Per tant, si bé arribar als 10.000 passos pot ser una bona fita, marcar-se objectius més assequibles com els 7.000 passos al dia pot suposar un canvi significatiu en la salut i el benestar de les persones. En definitiva, moure's una mica més cada dia pot tenir un impacte molt gran a llarg termini.
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