El calçat que gairebé tothom porta a l'estiu i que els podòlegs recomanen no utilitzar

Amb l'arribada de l'estiu no només fem canvi d'armari sinó també canvi de calçat. Busquem sabates obertes, còmodes i lleugeres per no haver de lluitar també contra la suor als peus. En aquest sentit, molta gent opta per utilitzar xancletes, sandàlies o crocs, un tipus de sabates que s'ha popularitzat molt els últims anys.
Hi ha de tots els colors i, inclús, algunes es poden decorar amb pins divertits i originals de qualsevol temàtica. Tot i que aquestes sabates de goma ideals per a la platja, la piscina o el carrer poden semblar el calçat ideal per dur a l'estiu, la realitat que alerten els podòlegs és justament el contrari.
Els problemes de dur-les moltes hores
Així ho explica la podòloga Lara Lorenzo al seu vídeo de TikTok, en què destaca els inconvenients per als peus de dur crocs durant moltes hores a l'estiu. La podòloga assenyala dos inconvenients principals. El primer és l'aparició de males olors, sobretot quan es duen sense mitjons. Segons explica, el contacte directe del peu amb el material sintètic afavoreix la sudoració i fa que s'acumulin més fàcilment les olors.
@desaude_ Las crocs son tan malas como me dicen. La verdad es que si pero en mi caso, como os explico en el video son muy adecuadas ya que me descalzo mucho y no estoy casi de pie, aparte utilizo plantilla. Las crocs de mujer o las crocs de hombre son malas para la salud de tus pies y no te las recomiendo por muchos motivos. Recuerda que si tienes cualquier problema en el pie o tobillo y estás por Galicia, te espero en mi clínica de podología en Galicia. #crocs #pie #podologia #galicia #uñas #hongos #fascitis #salud ♬ sonido original - desaude_
El segon aspecte que destaca és la manca de suport. "No té cap estructura que subjecti l'arc intern del peu", explica Lorenzo. Aquest tipus de sabata tendeix a deformar-se amb l'ús i que no proporciona una bona estabilitat a l'arc plantar. Per aquest motiu, considera que no és el calçat més adequat per portar durant tota la jornada.
Com a alternativa, recomana utilitzar plantilles personalitzades i portar sempre la corretja posterior de les sabates col·locada, ja que ajuda a subjectar millor el peu i redueix el risc de lesions. "Tot i això, l'ideal és que no les facis servir", acaba dient la podòloga. Malgrat aquestes recomanacions, admet que ella també fa servir aquest tipus de sabata en el seu dia a dia professional, però recomana no fer-ho durant moltes hores i si dus a terme molta activitat física.