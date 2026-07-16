La fruita d'estiu que ajuda a combatre el restrenyiment i és rica en antioxidants

Durant l'estiu, les altes temperatures fan que el cos perdi més líquids a través de la suor, fet que augmenta el risc de deshidratació si no es manté una hidratació adequada. En aquest context, els experts en nutrició recomanen incrementar el consum de fruites i verdures de temporada, ja que, a més d'aportar una gran quantitat d'aigua, també proporcionen vitamines, minerals, fibra i antioxidants essencials per al bon funcionament de l'organisme.
En aquest sentit, i a banda de les fruites com la síndria i el meló, n'hi ha una en específic que és una gran font de potassi i antioxidants i que, a més, ajuda a combatre el restrenyiment durant l'estiu. Segons la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN), es tracta d'un aliment ric en aigua que contribueix a una dieta saludable: les prunes.
Una fruita habitual a l'estiu i amb molts beneficis
Les prunes són una de les fruites de l'estiu. A més del seu gust dolç i de les múltiples possibilitats culinàries, destaquen pels seus beneficis per a la salut digestiva, ja que s'associen a la seva capacitat per afavorir el trànsit intestinal i prevenir el restrenyiment de manera natural. El principal component de les prunes és l'aigua, fet que les converteix en una fruita especialment hidratant i refrescant durant els mesos de més calor.
Aquest elevat contingut hídric ajuda a mantenir l'equilibri de líquids de l'organisme i és especialment útil després de fer exercici físic o en dies amb temperatures elevades. També conté un alt percentatge d'hidrats de carboni, d'entre els quals destaca el sorbitol, un sucre que es troba de manera natural en aquesta fruita i que té un efecte laxant suau.
Una font de potassi i antioxidants
Entre els minerals, el potassi és el més destacat. Aquest nutrient és essencial per al bon funcionament dels músculs i del sistema nerviós. La FEN també destaca la funció antioxidant d'aquesta fruita d'estiu, que conté polifenols, uns compostos naturals d'origen vegetal que actuen com a antioxidants.
En el cas de les varietats vermelles, la pell també és rica en antocianines, uns pigments naturals responsables del seu color característic que, igual que altres polifenols, exerceixen una funció antioxidant. Per aquest motiu, la Fundació Espanyola de la Nutrició recomana consumir fruita de manera habitual per mantenir un bon estat de salut i reduir el risc de desenvolupar malalties cròniques.