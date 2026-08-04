Els millors aliments (i els que cal evitar) per suportar la calor

Catalunya viu des de fa setmanes una forta calorada que ha disparat els termòmetres en diverses ocasions per sobre els 40 graus. Davant la calor persistent, els especialistes recorden que és important mantenir una bona hidratació, però això no depèn només de l'aigua. Fruites com la síndria o el meló, o verdures com el cogombre i el tomàquet, de la mateixa manera que elaboracions fredes, juguen un paper molt important per garantir una bona hidratació.
De fet, aquests aliments, tal com recorden els experts, poden ser grans aliats per fer front a les persistents altes temperatures, que cada vegada poden anar a més. Els nutricionistes, però, també apunten que alguns aliments que s'associen a passar la calor poden ocasionar l'efecte contrari, com els refrescos, les begudes alcohòliques o, fins i tot, els gelats. Aquestes begudes, per exemple, no hidraten prou, sinó que, en alguns casos, contribueixen a deshidratar -com l'alcohol.
Rocío Práxedes, experta en obesitat a l'Hospital Quirón de València, relata en una entrevista a Europa Press que els millors aliments per mantenir una bona hidratació davant les calorades són les fruites. En concret, el més recomanable és consumir les que estan de temporada, ja que contenen molta aigua -gairebé un 90% de la seva composició- i es poden consumir en qualsevol moment sense requerir cap gran elaboració prèvia. La síndria, el meló i el préssec són les fruites més recomanades.
Verdures i receptes fresques
Per mantenir una bona hidratació quan la calor es fa notar, l'experta també assegura que és positiu consumir productes com el cogombre, el tomàquet, l'enciam o altres brots verds, com els espinacs (sense cuinar) o els canonges, entre d'altres. A més, també destaca les elaboracions fresques, com el gaspatxo o les cremes de verdures fredes. A banda, també recomana prendre infusions fredes, ja que ajuden a hidratar-se.
En canvi, l'especialista en nutrició recorda que les begudes alcohòliques deshidraten, motiu pel qual prendre's una cervesa per passar la calor mai és la millor opció. A més, aquestes begudes també incrementen el volum d'orina, cosa que també deshidrata. Per contrarestar-lo, és important beure molta aigua també, a banda de seguir una dieta rica en productes que ens ajudin a mantenir el cos hidratat.