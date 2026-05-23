El suc de fruita que ha estat víctima de la «desinformació»: com ha canviat el seu consum?

El suc de taronja és un dels més populars i consumits, però ja fa anys que conviu amb un debat constant sobre si és o no saludable, ja que internet, les xarxes socials i els continguts virals han canviat completament la manera com els consumidors s’informen sobre alimentació. Així ho conclou l’informe Efectes de la (Des)informació en els hàbits de l'alimentació actuals: El cas del suc de taronja, presentat pel Comitè de Gestió de Cítrics i Zuvamesa amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Universitat Complutense de Madrid.
L’estudi alerta que els missatges simplificats i els titulars alarmistes estan condicionant la percepció del suc de taronja natural, tal com explica Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comitè de Gestió de Cítrics: “La viralitat no distingeix entre informació rigorosa i desinformació”. El sector denuncia especialment que es compari el suc natural amb les begudes ensucrades i recorden que l llei estipula que el suc 100% espremut no pot portar sucre afegit.
A més, l'informe focalitza en el paper dels anomenats foodfluencers, que són els creadors de contingut especialitzats en alimentació que acumulen milers de seguidors i tenen cada cop més capacitat d’influir en els hàbits de consum. Segons l’estudi, alguns d’aquests perfils simplifiquen debats nutricionals complexos per aconseguir més viralitat.
El suc de taronja, un aliment qüestionat
“No expliquen coses extremadament falses, però redueixen la complexitat de la nutrició a fórmules fàcils de repetir”, explica Juan De los Ángeles, responsable de la consultora encarregada de l’informe. En aquest context, el suc de taronja s’ha convertit en un dels productes més qüestionats, fins i tot alguns continguts virals l’han arribat a definir com una “llaminadura líquida”, sense diferenciar entre sucres naturals i sucres afegits.
El consum ha caigut un 30%
El sector assegura que aquest canvi de percepció també té conseqüències econòmiques en la venda i distribució del producte; de fet, segons les dades presentades, el consum del suc de taronja ha caigut prop d’un 30% en els mercats d'Europa i els Estats Units. El conseller delegat de Zuvamesa, Carlos Artigues, denuncia que el suc natural fa anys que rep “atacs indiscriminats” basats en missatges “alarmistes” i poc rigorosos a través de les xarxes socials.
Artigues insisteix que la resposta metabòlica del suc natural "no és comparable a la d’un refresc ensucrat" i recorda que el suc de taronja conté components naturals com la vitamina C, molt beneficiosos pel cos i el seu funcionament. Tot i això, també admet que consumir la fruita sencera, és a dir no en el seu format líquid ja espremut, continua sent "la millor opció" perquè conserva tota la fibra.
Adaptar-se al llenguatge digital
Per revertir la tendència, el sector prepara noves campanyes dirigides als joves amb iniciatives com “Presumeixo el meu suc" o el videojoc “Sucmotron”, amb l’objectiu d'adaptar-se als nous formats digitals i intentar competir en un entorn on, segons adverteixen els responsables de l’estudi, els missatges emocionals i sensacionalistes circulen molt més ràpid que les explicacions científiques.