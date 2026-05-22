L'alerta d'un doctor sobre la falta de son: «És comparable a una intoxicació alcohòlica»

La falta de son sostinguda té efectes directes sobre el cos i el cervell: redueix la capacitat de concentració, empitjora la memòria i el temps de reacció, altera l’estat d’ànim i incrementa el risc d’ansietat i estrès. A nivell físic, dormir poc també desregula hormones vinculades a la gana i al metabolisme i, de fet, augmenta la probabilitat de patir problemes cardiovasculars.
Per aquest motiu, els especialistes insisteixen que un descans adequat és essencial perquè l’organisme es recuperi. D'altra manera, i com alerta el doctor José Abellán, si et mantens despert molt temps, més d'unes hores concretes, pots provocar un deteriorament cognitiu comparable al d'una ressaca.
Quin és el límit i com pot afectar el cos?
Mantenir-se despert durant més de 17 hores seguides és el temps que produeix, en el teu cervell, un deteriorament cognitiu comparable a què experimenta una persona després d’haver consumit alcohol. Segons cita Abellán, diversos estudis alerten que a partir d’aquest punt la capacitat d’atenció, el temps de reacció i la concentració es redueixen de manera significativa, fins al punt que el rendiment mental es pot equiparar al d’algú sota els efectes de l’alcohol.
La situació encara s’agreuja més quan la privació de son supera les 24 hores. En aquests casos, la resposta cerebral pot arribar a assemblar-se a la d’una persona amb una taxa d’alcoholèmia superior al límit legal permès per conduir en molts països.
Les conseqüències són especialment preocupants quan aquestes condicions afecten professionals que treballen en entorns d’alta responsabilitat, com ara hospitals, serveis d’emergències o sectors on cada decisió pot tenir un impacte directe en la seguretat d’altres persones.
Aquesta és una realitat per als metges o els pilots d'avió, però Abellán denuncia que pel col·lectiu sanitari, la regulació no és igual que pels pilots d'avió, "que fa temps que tenen les hores de descans i treball molt regulades i limitades". El famós doctor a xarxes explica que, la situació per als metges, és "una borratxera legal i obligatòria", fet que denuncien diversos professionals fa temps, que reclamen condicions que no comprometen la seva salut física i mental i la dels seus pacients.