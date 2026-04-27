El moment del dia en què dormir incrementa el risc de mortalitat, segons un estudi

Dormir masses migdiades està relacionat amb un increment de la mortalitat en persones adultes. Sobretot, si es fan en un moment determinat del dia. Així ho afirma un estudi prospectiu conjunt dels centres estatunidencs Mass General Brigham i Rush University Medical Center publicat a la revista científica JAMA Network Open, en què han estudiat els patrons de descans de 1.338 adults.
Els investigadors han detectat que les persones que dormen migdiades més llargues i freqüents presenten taxes més elevades de mortalitat, així com amb una neurodegeneració més ràpida, més malalties cardiovasculars i més morbidesa. Però, sobretot, el factor més relacionat amb la mortalitat és el de les migdiades durant el matí.
Concretament, cada hora addicional per dia de migdiada diurna s'ha associat amb un increment del 13% del risc de mortalitat. Cada migdiada extra per dia, amb un increment del risc de mort del 7% i, si les migdiades eren pel matí, l'increment es dispara fins al 30%.
Amb tot, cal tenir en compte que l'estudi es basa en dades sobre hàbits autoinformades per part dels participants i que exclouen detalls importants. Si bé, l'autor principal, Chenlu Gao, defensa que el treball és pioner en demostrar objectivament que els patrons de migdiades i la mortalitat estan relacionats i que convé estudiar-los per prevenir problemes de salut i detectar-los de manera precoç.
Tot i que les pautes generals recomanen dormir al voltant de 8 hores el dia, la mitjana a Catalunya se situa en les 6 hores, segons un estudi de la Unitat de la Son de l'Hospital Vall d'Hebron finançat per l'empresa catalana Dormity.com, que detalla que només un 17% dels catalans afirma tenir una qualitat de la son excel·lent, mentre que el 83% restant pateix algun tipus de trastorn del descans.
En aquest context, la psicòloga experta en trastorns del son Nuria Roure afirma que un petit canvi en els hàbits de descans està relacionat amb un increment de la longevitat. Es tracta d'un hàbit que la majoria adopta durant la infantesa i que, fora del cap de setmana, abandona quan es fa gran: la migdiada.
La bibliografia científica confirma que el son bifàsic, que consisteix en dormir en dues tongades, es relaciona amb una esperança de vida més gran, ja que permet al cervell regenerar-se durant la jornada i arribar a la nit amb una capacitat de descans millor, diu Roure. En aquest sentit, però, alerta que la migdiada no ha de durar més de mitja hora, no es pot fer poc després d'aixecar-se al matí i no ha de distorsionar el descans nocturn.