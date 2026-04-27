L'avantatge fiscal per als pares amb fills menors de 25 anys: deduccions de milers d'euros

La campanya de la renda és un dels períodes més estressants pel que fa a l'Agència Tributària. Milions de treballadors de tot l'Estat han de presentar el balanç fiscal de l'any i, si cal, compensar-lo amb pagaments o amb devolucions en concepte d'IRPF. En aquest sentit, hi ha una norma no escrita que convé tenir molt present: poques vegades, l'esborrany que ofereix Hisenda és exacte i, en cap cas, beneficia el contribuent.
Per això, és important conèixer totes les deduccions disponibles i justificar-les, de manera que ningú pagui més impostos dels que li corresponen. I una de les deduccions que afecten més persones és la destinada a pares de fills menors de 25 anys, que permet rebaixar la base imposable de manera significativa fins al punt d'estalviar fins a 4.000 euros.
El mínim per descendents: com funciona i qui hi pot accedir
Es tracta del mínim per descendents, un benefici fiscal que s'aplica des de fa molts anys i que redueix la xifra sobre la qual es calculen els impostos. Com a norma general, pel primer fill, es pot reduir 2.400 euros; mentre que pel segon, 2.700. Pel tercer, 4.000 i, a partir del quart, la base queda reduïda en 4.500 euros.
A banda, però, hi ha condicions específiques que multipliquen la bonificació. Per exemple, per cada fill amb una discapacitat reconeguda, els pares poden rebaixar 3.000 euros de la base impositiva. Si el fill és menors de tres anys, hi ha una rebaixa de 2.800 euros i si el fill conviu a la casa familiar i no té ingressos rellevants, els pares poden rebaixar 2.000 euros més.
Finalment, cal tenir en compte alguns requisits necessaris per beneficiar-se del mínim per descendents. Fonamentalment, el fill ha de tenir menys de 25 anys, però també cal que no superi uns ingressos anuals de més de 8.000 euros i que no presenti una declaració de rendes superiors als 1.800 euros.
L'avantatge fiscal per als majors de 65 anys que beneficia els nets
Donar un pis als fills o als nets sense haver de pagar IRPF sí que és possible (en determinats casos). Ara bé, cal que es donin algunes condicions, com que el donant tingui més de 65 anys. Concretament, aquest avantatge permet fer una transmissió de patrimoni amb menys costos dels habituals i sense haver de tributar pels guanys generats, una de les parts més feixugues d’aquest tipus d’operacions.
Es tracta d'un benefici que només s'aplica quan una persona de més de 65 anys transmet un immoble -sigui mitjançant una venda o una donació- que sigui el seu habitatge habitual. Quin és l'avantatge? Que el guany patrimonial pot quedar exempt de l’IRPF, sempre que es compleixin els requisits establerts. La normativa contempla aplicar aquest benefici tant en donacions com en vendes.
Ara bé, l'operació no queda completament lliure d'impostos, ja que l'exempció de l'IRPF només s'aplica per a la persona que dona, però no per al receptor. És a dir, que qui rebrà l'immoble sí que haurà de pagar l'impost de successions i donacions, que varia segons el territori. D'altra banda, també caldrà pagar la plusvàlua municipal, un impost local que fa referència a l'increment de valor del sòl urbà.