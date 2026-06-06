Com deixar una herència als fills sense complicacions: els consells d'una advocada

Quan una persona mor, a banda d'haver d'afrontar el dol que aquesta pèrdua comporta, també cal gestionar tot un seguit de tràmits administratius, qüestions fiscals i, en molts casos, decisions complexes sobre el repartiment de patrimoni. Cada vegada més, els experts recomanen planificar l'herència amb antelació per facilitar aquest procés als fills.
Segons explica l'advocada especialitzada en herències Meritxell Gabarró en una entrevista a La Vanguardia, una bona planificació successòria no consisteix únicament a decidir qui heretarà els béns, sinó també a deixar instruccions clares que ajudin a evitar conflictes i reduir la càrrega dels fills. Aquests són alguns dels principals consells que la directora de Gabarró Advocats Herències recomana.
Nomenar un marmessor de confiança
Una de les opcions més útils és designar un marmessor, és a dir, una persona encarregada d'executar la voluntat del testador i gestionar els tràmits de l'herència. Segons Gabarró, aquesta figura pot alleugerir molt la feina dels fills. Tramitar una herència no és senzill: papers, bancs, notaris, impostos, certificats, documents que falten...", assegura. Per això, comptar amb aquesta és una bona manera que tot el procés es desenvolupi de manera ordenada abans que els hereus desisteixin.
Anticipar possibles conflictes
En segon lloc, l'advocada recomana pensar en els problemes que podrien sorgir després de la mort i deixar resolts per escrit tots els aspectes possibles. "Com més especificada queda la voluntat, més fàcil és executar-la i menys marge hi ha per discutir", assegura. Aquesta previsió pot evitar discussions familiars, reduir el risc de litigis i agilitzar la tramitació de l'herència.
Deixar clar qui es queda cada bé
D'altra banda, Gabarró apunta que, de vegades, els conflictes no neixen pels percentatges de l'herència, sinó per l'adjudicació concreta dels béns. Per evitar disputes, els especialistes recomanen especificar al testament qui rebrà determinats immobles, negocis familiars o objectes amb valor sentimental. Alhora, l'advocada reitera la importància de la figura del marmessor: "Sempre es pot acabar al jutjat, però si hi ha un marmessor amb facultats i el testament està ben especificat, el marge és molt més baix".
No deixar la successió en mans de la llei
Quan una persona mor sense testament, és la normativa vigent la que determina qui hereta. Aquest procediment obliga a tramitar una declaració d'hereus i acostuma a comportar més gestions i despeses. Per això, Gabarro insisteix que fer el testament abans i designar un marmessor és la millor manera de garantir que "l'herència arribi a bon port".