L'avís d'un advocat sobre les baixes laborals: «Et poden acomiadar si fas això»

Arriben les vacances d'estiu i el moment de gestionar els dies a la feina. En aquest moment, és habitual que apareguin dubtes sobre les possibles situacions que es puguin donar durant les vacances i que afectin el teu treball. Sigui una baixa laboral o la recuperació dels dies si et poses malalt durant les vacances, és difícil saber a què estem obligats com a treballadors i què podem exigir o no a l'empresa.
L'advocat especialitzat en Dret Penal Econòmic d'Altora Abogados, Antonio Sánchez, explica a La Vanguardia les qüestions més freqüents i en quins supòsits una empresa pot arribar a sancionar o acomiadar un treballador.
Viatjar estant de baixa: és motiu de sanció?
Estar de baixa mèdica no obliga a romandre a casa, com explica Sánchez a l'entrevista amb La Vanguardia. "Es poden fer les activitats de la vida diària sempre que no siguin incompatibles amb la malaltia que ha motivat la baixa ni endarrereixin la recuperació", subratlla l'advocat.
El conflicte apareix quan el comportament del treballador és incompatible amb la lesió o malaltia. Per exemple, si una persona que ha al·legat una lesió lumbar és vista aixecant pes o practicant esport, l'empresa pot considerar que està incomplint les seves obligacions i, inclús, pot arribar a acomiadar-la.
Segons explica l'expert, aquest tipus d'actuacions poden constituir una transgressió de la bona fe contractual prevista a l'article 54 de l'Estatut dels Treballadors i donar lloc a un acomiadament disciplinari.
Què passa si et poses malalt durant les vacances?
Com explica l'advocat, quan et poses malalt durant el teu període de vacances, no perds els dies de descans. La legislació laboral estableix que aquestes vacances es podran gaudir més endavant, una vegada s'hagi rebut l'alta mèdica. "El límit és que no poden passar més de 18 mesos des del final de l'any en què es van generar aquelles vacances", afegeix Sánchez i explica que sempre cal acreditar la malaltia o l'imprevist de salut amb "un comunicat mèdic i comunicar-ho a l'empresa com més aviat millor".