El permís laboral de 5 dies que molts treballadors desconeixen

Tot i els avenços en matèria de conciliació laboral, encara hi ha molts permisos que passen desapercebuts per als treballadors. Un d’aquests és el que et dona cinc dies per tenir cura d’un familiar o convivent en determinades situacions.
Tal com reconeix l’article 37.3.b) de l’Estatut dels Treballadors, l’empleat pot acollir-se a aquest permís retribuït en cas de malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi un repòs domiciliari d’un familiar directe, com pares, fills o cònjuges.
La legislació, però, també inclou parelles de fet o familiars de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet. La reforma del 2023, a més, va ampliar el dret a qualsevol persona amb qui el treballador convisqui i necessiti la seva cura efectiva.
Cinc dies laborables, quan sigui necessari
Els cinc dies de permís retribuït de la feina es gaudeixen en dies laborables, tal com el Tribunal Suprem va ratificar el 2025. El mateix òrgan, a més, també ha confirmat que aquest permís es pot gaudir de manera flexible, i no és obligatori que s'apliqui en els següents dies naturals després del succés.
A banda, el mateix article de l'estatut detalla que no hi ha un límit anual per sol·licitar aquest permís, sinó que es vincula al dret de cada fet causant. Per això, si un empleat s'acull a aquest permís al març, podria tornar a fer-ho a l'octubre si viu una altra situació diferent que afecti un altre familiar, ja que la llei no ho impedeix.