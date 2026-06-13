El gest cinc segons abans de dormir que permet estalviar 200 euros a la factura de la llum

Reduir les despeses relacionades amb la llum i l'electricitat és una bona manera d'estalviar a final de mes, i més arran de l'encariment de les factures a causa de la inestabilitat geopolítica. Sovint, però, reduir aquestes despeses no comporta grans esforços, sinó adoptar petits gestos. Segons dades de l'institut per la diversificació i l'estalvi d'energia (IDAE, per les sigles en castellà), l'anomenat "consum fantasma" suposa entre el 7 i l'11% de la despesa energètica de les famílies del país.
Aquesta despesa respon als aparells electrònics que passen tota la nit connectats a la xarxa, els quals comporten una despesa silenciosa de fins a 250 euros l'any. Els aparells que produeixen aquest tipus de despesa són, segons els informes de l'OCU, les impressores -els grans responsables d'aquesta despesa acumulada-, seguit molt de prop dels routers de wifi, les consoles i, després, de les calderes.
El problema, segons els experts, rau en l'acumulació del consum fantasma d'aquests aparells. Per separat, és insignificant, però tot junts i a llarg termini acaba comportant una despesa d'entre 100 i 250 euros que es podria estalviar. La solució més eficaç és apagar-los abans d'anar a dormir a través dels allargadors amb interruptor. Costen només 10 euros i, en només un any -i menys, fins i tot, ja s'han pogut amortitzar per estalviar en la factura de la llum.
El truc de l'ampolla
L'estalvi d'energia i d'aigua escala cada vegada més posicions a la llista de prioritats dels catalans. Per exemple, a les xarxes socials, s'ha fet viral un truc amb una ampolla d'aigua que pot oferir una alternativa a la compra d'un vàter nou de baix consum. Consisteix a col·locar una ampolla d'aigua plena dins de la cisterna. En ocupar espai, el tanc s'omple amb menys aigua de l'habitual abans que el flotador tanqui el pas, cosa que redueix la quantitat d'aigua utilitzada en cada descàrrega.
Primer, s'omple una ampolla de plàstic i es tanca completament per evitar fuites i assegurar que no suri dins de la cisterna. Després, es col·loca en un lateral, allunyada del mecanisme de descàrrega i el flotador per evitar que alteri el bon funcionament del vàter.