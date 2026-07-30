El municipi més barat per llogar un pis: menys de 10 euros el metre quadrat

Trobar un pis on viure s'ha convertit en una autèntica odissea per bona part de la població. Els elevats preus de lloguer fan que molta gent es vegi obligada a marxar de la seva ciutat o poble natal per buscar un nou lloc on fer vida i permetre's un habitatge. A Barcelona, per exemple, el trimestre passat, el preu mitjà del metre quadrat se situava en 17 euros. Unes xifres compartides -aproximadament- en altres municipis del país. Ara bé, encara n'hi ha alguns en què es pot trobar un lloc on viure sense uns preus extremadament desorbitats.
Segons un estudi d'Idealista, la localitat on es pot llogar un pis per viure-hi més barat és Tortosa, al Baix Ebre. Cal tenir en compte, però, que aquest estudi només s'ha elaborat a partir dels municipis dels quals se'n disposen dades. És a dir, un petit poble de la mateixa comarca, per exemple, podria tenir un lloguer més barat però quedar-ne exempt per falta d'informació al portal.
El preu mitjà del metre quadrat se situa en 8,1 euros. El portal immobiliari destaca que és l’única localitat catalana amb un preu del metre quadrat per sota dels 10 euros. Tortosa és un dels municipis que deixaran de considerar-se zones de mercat residencial tens a partir del març de l'any que ve. És a dir, un cop surtin d'aquesta classificació, els contractes de lloguer deixaran d'estar limitats per un topall, fet que implica que els propietaris podran apujar el preu tant com vulguin.
Tots els municipis que deixen de tenir topall de lloguer
Hi ha 22 municipis que han quedat exclosos de la zona de mercat residencial i que deixaran de tenir topalls al lloguer. Són els següents:
- Banyoles (Comarques Gironines)
- Figueres (Comarques Gironines)
- Parets del Vallès (Barcelona)
- Berga (Catalunya Central)
- Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
- Reus (Tarragona)
- Cabrera de Mar (Barcelona)
- Granollers (Barcelona)
- St. Climent de Llobregat (Barcelona)
- Caldes d’Estrac (Barcelona)
- Guissona (Lleida)
- St. Fruitós de Bages (Catalunya Central)
- Calldetenes (Catalunya Central)
- Lleida (Lleida)
- Sta. Margarida de Montbui (Penedès)
- Canovelles (Barcelona)
- Mollet del Vallès (Barcelona)
- Tortosa (Terres de l’Ebre)
- Cervelló (Barcelona)
- Montmeló (Barcelona)
- Cervera (Lleida)
- El Papiol (Barcelona)