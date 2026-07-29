L'estiu és sinònim de platja per a milers de catalans. Sens dubte és una destinació obligada per a molts que volen combatre la calor, refrescar-se, desconnectar o, simplement, prendre el sol (tot i les altes temperatures). Les destinacions de costa s'omplen de persones d'arreu del país, sumant-se als ciutadans que ja hi habiten, per tal de poder gaudir d'aquests indrets. Ara bé, totes les localitzacions són idíl·liques per passar l'estiu o les vacances?
Existeixen molts indicadors o prescriptors per a bons indrets a Catalunya, però moltes persones fan servir els cercadors de les intel·ligències artificials. Gemini, la IA de Google, és una de les més triades. Li hem demanat quins serien els llocs concrets del litoral català on "no aniria a prendre el sol ni a banyar-se" i ens ha respost.
Cal determinar que les seves respostes no són cap posicionament objectiu o oficial, ja que formen part d'un procés d'algoritmes prioritzats des de Google. Per això mateix, si diverses persones van a les platges esmentades i ho gaudeixen, l'experiència personal sempre és la millor recomanació.
La platja de Catalunya a la qual la IA no hi aniria mai
A la pregunta feta per aquest mitjà, la intel·ligència artificial de Google no ha tingut cap dubte. "Si hagués de triar un lloc concret del litoral català on definitivament no aniria a prendre el sol ni a banyar-me, el primer lloc de la llista seria la Platja del Fòrum / Litoral de Sant Adrià de Besòs (molt a prop de la zona de les Tres Xemeneies)", ha respost.
En aquest sentit, ha donat diverses raons que sustenten la seva resposta. Primer de tot, per la contaminació del sòl i dels residus: "Aquesta zona ha arrossegat històricament alts nivells de metalls pesants i residus industrials a la sorra a causa de l'activitat de la zona, arribant a ser tancada temporalment en diverses ocasions per motius de salut pública i ambiental", ha argumentat la IA.
En segon terme, considera que hi ha "aigües poc agradables". Aquests són els seus arguments: "En estar situada just al costat de la desembocadura del riu Besòs i de la depuradora, l'aigua rep sobreeiximents en dies de pluja, barrejant residus urbans i olors poc apetitoses".
I finalment, un tercer raonament perquè la Platja del Fòrum sigui la seva darrera opció: "L'entorn és completament de formigó, industrial i sorollós. No té cap de la gràcia paisatgística que busques quan vas al mar". Vaja, que ho considera una zona de "zero ambient marí".
Les altres dues platges que Gemini no recomana són aquestes:
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La Platja de la Pineda, a Vila-Seca. Això considera la IA: "Malgrat que té bon accés, la seva proximitat immediata al port industrial i a la petroquímica fa que sovint pateixi episodis de contaminació per microplàstics o olors industrials". De fet ha rebut la qualificació de Bandera Negra per part d'Ecologistes en Acció en diferents ocasions.
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La Barceloneta, especialment els mesos de juliol i agost. Per què no li agrada aquesta altra platja de la capital catalana? "No per contaminació (que l'aigua té els seus dies), sinó per la massificació extrema, el soroll constant, els robatoris habituals i la dificultat per trobar un metre quadrat lliure per plantar la tovallola".