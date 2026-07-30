De Barcelona a Mallorca en vaixell: la manera més tranquil·la de començar les vacances a les Balears

Barcelona i Mallorca formen una de les combinacions més lògiques de la Mediterrània i, tot i que sovint pensem primer en l'avió, hi ha una manera d'unir aquests dos punts que converteix el mateix trajecte en part del viatge: viatjar en ferri. Oblidar-te de les cues de l'aeroport i de les restriccions d'equipatge, pujar a bord al mateix front marítim de Barcelona i desembarcar a Palma amb el ritme pausat del mar és la millor manera d'entrar en mode vacances abans fins i tot de trepitjar l'illa.
Per què anar-hi en vaixell
La raó més pràctica per escollir el mar és la llibertat. En reservar el ferri de Barcelona a Mallorca pots portar el teu propi cotxe, la bicicleta o tot l'equipatge que necessitis sense pagar suplements ni haver de patir per les limitacions de pes. En una illa com Mallorca, on els racons més especials sovint queden lluny de les parades d'autobús, moure't amb el teu propi vehicle ho canvia tot.
A més, moltes sortides són nocturnes: reserves un camarot, dorms a bord i et despertes pràcticament a Palma amb tot el dia per davant. Pel que fa a la durada, el trajecte varia segons el tipus de vaixell i la companyia, des de les opcions més ràpides, de poques hores, fins a les còmodes travessies nocturnes. I, com que no hi ha les estrictes restriccions d'equipatge dels avions, gaudeixes de molta més flexibilitat.
L'experiència a bord
Un dels grans atractius d'aquesta ruta és que el trajecte es gaudeix gairebé tant com el destí. Els ferris que cobreixen la Mediterrània disposen de cafeteries, restaurants, zones de butaques i àmplies cobertes on estirar les cames i respirar la brisa marina mentre la silueta de Barcelona es difumina a l'horitzó.
En les sortides nocturnes pots reservar un camarot i dormir amb el suau balanceig del mar, de manera que arribes a Palma amb les piles carregades i amb tot el dia per davant. És una opció especialment còmoda si viatges en família o amb nens, que es poden moure a bord amb una llibertat impossible en un avió.
I si viatges amb mascota, moltes companyies ofereixen opcions pensades per a elles, una comoditat molt valorada per qui no vol deixar el gos a casa. A poc a poc, el mateix vaixell es converteix en la primera parada de les vacances.
Què veure tan bon punt arribis
Palma mereix, com a mínim, unes hores abans de sortir cap a les cales. La seva catedral, la Seu, oberta al mar, és una de les postals més emblemàtiques de la Mediterrània, i el centre històric convida a perdre's entre patis senyorials i terrasses.
El passeig del Born i l'animat barri de Santa Catalina, amb el seu mercat, són la millor introducció a la cuina mallorquina. Amb el cotxe acabat de desembarcar, l'illa s'obre en totes direccions:
- Serra de Tramuntana: declarada Patrimoni de la Humanitat, amb pobles de pedra com Valldemossa o Deià. És la Mallorca més verda i muntanyosa, ideal per conduir sense presses.
- Sóller: val la pena baixar fins al port amb l'històric tramvia de fusta que serpenteja entre tarongers.
- Cap de Formentor: el far situat a l'extrem nord, al final d'una carretera plena de revolts, ofereix una de les postes de sol més espectaculars de la Mediterrània.
- Platges del sud i de l'est: des d'Es Trenc, amb la seva sorra blanca i aigües turqueses, fins a cales amagades com el Caló des Moro o Cala Varques, que recompensen qui està disposat a caminar una estona.
En només un parell d'hores de conducció pots passar dels boscos de la Serra de Tramuntana a les cales del sud, i aquí rau la gràcia d'arribar amb el teu propi cotxe: explorar l'illa al teu ritme, sense dependre d'horaris ni d'excursions organitzades.
Consells pràctics
Perquè la travessia sigui tan agradable com el destí:
- Reserva amb antelació durant l'estiu, sobretot si viatges amb cotxe, ja que les places del garatge s'esgoten ràpidament. Comparar horaris i companyies a Ferryhopper t'ajudarà a trobar la millor opció.
- Tria entre viatjar de dia o de nit: el trajecte diürn et permet gaudir del paisatge, mentre que el nocturn t'estalvia una nit d'hotel.
- Fixa't en el port d'arribada, ja que algunes rutes atraquen a Palma i d'altres a Alcúdia, al nord de l'illa.
Creuar de Barcelona a Mallorca per mar no és només una manera d'arribar-hi: és començar el viatge d'una altra manera, més pausada. Quan el vaixell entra a la badia de Palma i la catedral apareix retallada contra el cel, entens que, de vegades, el trajecte és tan bonic com el destí.