Un estudi revela com el cafè ajuda a mantenir-se jove i millora la salut

El cafè s'ha consolidat com una beguda pràcticament imprescindible en la dieta de la majoria dels catalans. A banda d'ajudar a mantenir-nos desperts gràcies a la cafeïna, el cafè també és una beguda amb grans beneficis per a la salut. Així ho constata un estudi recent elaborat per la Universitat de Texas -confirmant investigacions prèvies-, el qual ha determinat una via biològica clau que podria explicar com el cafè ajuda a protegir contra l'envelliment i algunes malalties cròniques.
Investigacions prèvies ja apuntaven els beneficis del cafè a l'hora de reduir certes patologies i, de retruc, accentuar la longevitat. Ara bé, aquesta última recerca també ha posat el focus en què els components del cafè activen un receptor del cos conegut com NR4A1. "És una proteïna cada vegada més reconeguda pel seu paper en l'envelliment, la resposta a l'estrès i les malalties", apunten els autors de l'estudi.
El doctor Stephen Safe, autor de la investigació, assenyala que el cafè té una clara "propietat beneficiosa" per a la salut, especialment protegint l'organisme contra els "danys" provocats per l'estrès. A banda, aquesta proteïna -la NR4A1, sobre la qual es basa tota la investigació- també ajuda a frenar l'envelliment. Investigacions anteriors ja havien identificat la seva eficàcia contra malalties com l'Alzheimer, però només ho havien fet de forma "observacional". Ara, aquesta recerca va un pas més enllà i fixa els determinants biològics dels beneficis del cafè.
Quin és el millor cafè?
La nutricionista Andrea Calderón, que és membre de la junta directiva de la societat espanyola de dietètica i ciències de l'alimentació, assegura que hi ha diferents elements que cal tenir en compte el tipus de cafè que ofereix més beneficis per al nostre organisme. La seva recomanació és decantar-se pel cafè molt i torrat a temperatures moderades. És important, des del seu punt de vista, que no s'hagi sotmès a cap altre tractament i no porti productes afegits.
Malgrat que la cafeïna és el principal element que es té present quan es parla de cafè, el seu valor nutricional va molt més enllà. Com apunta la nutricionista, també és ric en molts antioxidants que s'ha demostrat que tenen infinitat de beneficis per a la salut: per exemple, i entre altres, afavoreixen els processos antiinflamatoris, la prevenció de patologies cardiovasculars o del fetge gras, la millora de la sensibilitat a la insulina. En general, aquestes propietats antioxidants van disminuint a mesura que augmenta la intensitat del torrat, per la qual cosa l'aconsellable, des del seu punt de vista, és optar per cafès de torrat lleuger.