Maria Zapién, nutricionista: «L'aigua amb gas hidrata tant com l'aigua natural»

L'aigua mineral amb gas és una alternativa a l'aigua natural que cada vegada guanya més popularitat. Tot i que el seu ús és majoritari en diversos països d'Europa, a Catalunya encara és l'elecció d'una minoria. Però què diferencia l'aigua amb gas de l'aigua natural, i quins beneficis té? La nutricionista Maria Zapién (@ingdetusalimentos) ha compartit un vídeo a les xarxes socials amb informació diversa sobre l'aigua amb gas. En primer lloc, la nutricionista deixa clar que aquesta hidrata tant com l'aigua natural i, fins i tot, pot tenir un efecte més saciant.
D'altra banda, explica que les bombolles que genera el diòxid de carboni activen uns receptors presents a la boca que provoquen una sensació de pessigolleig. A la pràctica, això pot canviar la percepció d'aromes i gustos, fent sentir més acidesa o dolçor en funció del què consumeixis. Així mateix, les bombolles i els minerals -sempre que l'aigua ho sigui- també actuen com a potenciadors del gust.
Un benefici prou desconegut de l'aigua amb gas és que actua com un netejador del paladar, fent marxar el greix i les restes de menjar. Per això, Zapién en recomana el consum en àpats copiosos o amb aliments greixosos com el formatge o la carn. Finalment, deixa clar que l'aigua amb gas és una beguda apta per a tothom, però cal mirar sempre l'etiqueta per revisar el contingut de potassi i de sodi perquè pot ser elevat. En aquests casos, les persones amb historials mèdics ho han de consultar amb el metge de capçalera.
@ingdetusalimentos ¿Es malo tomar agua mineral? 💧 No. Hidrata igual que el agua natural.✅ Sus burbujas cambian cómo percibes los sabores y limpian el paladar, por eso va tan bien con comidas grasosas. 🧠 Ojo: revisa el sodio si tienes alguna condición de salud. Conclusión: no es mala y puede mejorar la experiencia al comer y mi favorita es @san_pellegrinomx Y ahora ya lo sabes!!! ¿Tú la prefieres sola o con comida? 👀 #aguamineral #recalentado #añonuevo #propositos2026 ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
Mentides i mitges veritats sobre l'aigua amb gas
Sobre l'aigua amb gas hi ha diverses mentides esteses entre la societat. La farmacèutica i divulgadora Marián García, coneguda a les xarxes com a @boticariagracia, desmenteix algunes afirmacions en un vídeo publicat al seu compte d'Instagram. D'una banda, rebat que aquesta beguda faci pujar la tensió: "L'aigua amb gas té sodi, sí, però en general són quantitats petites. I com sé jo si són petites? Posa la lupa en l'etiqueta. Per llei, una aigua baixa en sodi si té menys de 20 mil·ligrams per litre".
Un altre mite estès és que aquesta beguda fa malbé els ossos. García recorda que no podem confondre l'aigua amb gas amb altres refrescs que "sí que porten àcid fosfòric". Segons explica, si es consumeix aquest àcid en excés i sense calci pot acabar afectant la salut òssia, "sobretot en les dones". Per contra, assegura que l'aigua amb gas només porta CO2: "No hi ha àcid fosfòric, no hi ha pèrdua de calci i tampoc risc per als teus ossos".