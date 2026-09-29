L'error més habitual amb el Fluimucil, segons una farmacèutica: «Et farà tossir tota la nit»

Amb l'arribada dels canvis de temperatures, els refredats i els episodis de mucositat es fan més habituals i moltes persones recorren a medicaments per alleujar-ne els símptomes. En aquest sentit, un dels més coneguts és el Fluimucil, que ajuda a fer més líquids els mocs i, per tant, a expulsar-los. Tot i que és un fàrmac molt habitual, hi ha alguns hàbits que cal tenir en compte abans de prendre'l.
La farmacèutica María Fernández, coneguda a les xarxes socials com "Detrás del mostrador", explica en un vídeo els errors que la molta gent comet amb aquest medicament: anar directament al llit tot just després de prendre Fluimucil.
"T'agafarà tos tota la nit"
"Si prens Fluimucil i et poses directament al llit, t'agafarà tos", assegura Fernández. Segons explica, és habitual prendre aquest medicament i anar directament a dormir amb l'esperança que el moc desaparegui mentre dormim. La farmacèutica, però, recorda que aquest fàrmac no elimina el moc, sinó que el fluïdifica, és a dir, que el fa més líquid. Per això, explica que després de prendre'l cal facilitar que el moc es desplaci i surti.
En aquest sentit, l'experta recomana mantenir-se assegut o dret durant aproximadament trenta minuts després de prendre Fluimucil i evitar estirar-se immediatament. "Mou-te un poc", afegeix. Segons el que explica, el moc líquid necessita la gravetat i el moviment per desplaçar-se cap a les vies respiratòries i poder sortir.
La importància de la hidratació
En segon lloc, l'altre aspecte que Fernández destaca és la hidratació. La farmacèutica insisteix que beure aigua no és simplement un complement quan tenim mucositat, sinó que és imprescindible perquè el moc es pugui moure. "No és que sigui millor, és que és molt important", reitera. Sense l'aigua, assegura, el moc no es podrà moure.
Per això, Fernández conclou que, a banda de prendre el Fluimucil com a tractament, és important mantenir una bona hidratació, un aspecte que té a veure amb els hàbits de la persona: "El medicament fa la seva part, però tu has de fer la teva perquè funcioni correctament".