Aquest és el millor esmorzar de forquilla de Catalunya: el restaurant de Barcelona que revalida el títol

La gastronomia catalana va molt més enllà dels plats que arriben a taula i conserva una sèrie de costums i rituals que formen part de la seva identitat. Entre aquests hi ha els esmorzars de forquilla, una tradició arrelada al món rural que, malgrat els seus orígens vinculats a la pagesia de fa segles, continua ben viva i reivindica una manera de menjar allunyada de la cultura del brunch.
La Fira Mos Sant Miquel de Lleida reuneix en una competició els millors esmorzars de forquilla amb participants de les quatre demarcacions, els quals han elaborats plats amb el porc com a element central amb motiu de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla, el primer concurs català d'esmorzars de forquilla. La competició transforma l'antiga fira de maquinària agrícola de Sant Miquel en el gran aparador agroalimentari de Catalunya amb la participació d'uns 70 expositors i l'impuls d'activitats com tastos i showcookings.
El millor esmorzar de forquilla està a Sant Andreu
El guanyador d'aquesta segona edició ha estat Juli Alcoriza del restaurant l'Andreuenc del districte de Sant Andreu de Barcelona, per segon any consecutiu, amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. Com a novetat, enguany setanta esmorzadors han tastat plats de concurs i han otorgat un premi especial per votació popular, que també ha recaigut en Alcoriza.
L'Andreuenc és el bar d'en Juli i la Susana, dos germans que prioritzen el producte local i creen receptes tradicionals heretades de la família, com el morro de bacallà amb tomàquet fregit, panses i pinyons; guisats; arrossos com el de gamba de Palamós amb sípia i allioli de safrà; carns a la pedra; o les croquetes de txangurro amb maionesa de Sriracha; d'entre molts altres.
"Ha sigut un plaer i un gran honor endur-nos el guardó de nou. Enhorabona a totes i tots els participants, tal com ha dit el jurat hi havia molt nivell i això posa en relleu la qualitat dels restaurants que dediquem els nostres esforços a donar vida a una cosa tan nostra com són els esmorzars de forquilla", han expressat a través d'Instagram els amos de l'Andreuenc.
El segon lloc del concurs ha estat per a Can Mascort de Quart, al Gironès, que ha presentat una cassoleta de careta de porc. Tancant el podi han estat el Bar Lídia de Lleida, amb peus de porc fumats, mongetes del ganxet i xips d’orella, i la Fonda Montserrat de Cambrils, que ha optat per uns peus de porc amb galera.