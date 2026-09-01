El truc del xef José Andrés per millorar el gust de les escopinyes: té un ingredient secret

La cuina senzilla, de tota la vida, sense elaboracions complexes, també es pot convertir en una experiència gastronòmica inoblidable. En alguns casos, unes simples escopinyes de llauna, un aliment indispensable per a moltes famílies de cara a fer el vermut, es poden convertir en un gran aperitiu. Així ho demostra el xef José Andrés, que converteix aquest aliment en una experiència gastronòmica només amb un simple ingredient.
La major part de la població fa servir la llimona per potenciar el sabor de les escopinyes. Ara bé, el xef asturià proposa una combinació de sabors més fresca i aromàtica que sorprèn: "La clau està en els grills de mandarina i oli", ha detallat en el seu programa de cuina a televisió espanyola. La recepta només requereix d'uns minuts i part d'una llauna d'escopinyes com a base principal.
A partir d'aquí, José Andrés incorpora mandarina, ratlladura de llimona i oli d'oliva per a construir un mos ple de contrastos. El procés és senzill: primer es pelen els grills de mandarina i es retira acuradament la pell que els recobreix. Després, cada grill es col·loca sobre una cullera petita al costat de dues escopinyes. El toc final arriba amb una mica de ratlladura de llimona i un raig d'oli d'oliva. La proposta crida especialment l'atenció pel contrast entre el toc salí del mol·lusc i la dolçor cítrica de la mandarina. La clau és menjar-ho d'un sol mos.
Altres receptes fresques
Els menjars d'estiu sempre són un repte per a tothom. Cal innovar "per quedar bé" i, alhora, aconseguir un àpat refrescant que impressioni els comensals. Una bona opció que recull tota l'essència de la cuina Mediterrània és el Dakos, una amanida de tomàquet originària de Creta, una illa de Grècia.
Com a base d'aquesta amanida, cal utilitzar pa torrat de civada, olives negres, tomàquet i formatge cremós, que pot ser mizithra (per als sibarites), formatge de cabra o feta. Per preparar-lo, primer cal pelar dos dels tomàquets i tallar-los a daus, els altres dos, en canvi, es ratllen i es reserven a part. A continuació, s’humitegen ràpidament els trossos torrats de pa de civada i es deixen rehidratar durant aproximadament un minut. Un cop estovats, s’amaneixen amb oli d’oliva. Es poden mantenir sencers o trencar-los en trossos, segons el gust.
Els tomàquets cal condimentar-los amb sal i pebre i, seguidament, repartir primer el tomàquet ratllat sobre els talls de pa amanits amb oli. Per sobre, s’hi afegeixen els daus de tomàquet i, tot seguit, el formatge mizithra o feta, que s'ha d'haver tallat a trossos petits. Per acabar, només cal afegir-hi una mica d’orenga i un raig de dues cullerades d’oli d’oliva.