Així es prepara l'amanida Grega menys coneguda

Els menjars d'estiu sempre són un repte per a tothom. Cal innovar "per quedar bé" i, alhora, aconseguir un àpat refrescant que impressioni els comensals. Una bona opció que recull tota l'essència de la cuina Mediterrània és el Dakos, una amanida de tomàquet originària de Creta, una illa de Grècia. Però, per què és tan espacial aquest plat? Molt senzill, es tracta d'una amanida fàcil de fer i amb ingredients que no són difícils de trobar i, aquells que són més difícils de localitzar, tenen un substitut que no n'empitzora el resultat
Com a base d'aquesta amanida, cal utilitzar pa torrat de civada, olives negres, tomàquet i formatge cremós, que pot ser mizithra (per als sibarites), formatge de cabra o feta. Per preparar-lo, primer cal pelar dos dels tomàquets i tallar-los a daus, els altres dos, en canvi, es ratllen i es reserven a part. A continuació, s’humitegen ràpidament els trossos torrats de pa de civada i es deixen rehidratar durant aproximadament un minut. Un cop estovats, s’amaneixen amb oli d’oliva. Es poden mantenir sencers o trencar-los en trossos, segons el gust.
Els tomàquets cal condimentar-los amb sal i pebre i, seguidament, repartir primer el tomàquet ratllat sobre els talls de pa amanits amb oli. Per sobre, s’hi afegeixen els daus de tomàquet i, tot seguit, el formatge mizithra o feta, que s'ha d'haver tallat a trossos petits. Per acabar, només cal afegir-hi una mica d’orenga i un raig de dues cullerades d’oli d’oliva.
La "cirereta del pastís", en aquest cas, són les olives negres. Ara bé, sempre que sigui possible, cal escollir-les de Kalamata, una varietat d'oliva de taula de color morat fosc i forma ametllada, originària de la ciutat de Kalamata, al sud de Grècia