El marisc pot despertar el desig sexual?

"El llobarro tothom sap que és súper afrodisíac", deia David Güell, el personatge de la sèrie Plats Bruts interpretat per Joel Joan. Josep López, el seu company de pis, estava a punt de tenir una cita sense tenir-les totes i pensava que potser això l'ajudaria. Una creença que prové del tòpic força estès que el marisc és afrodisíac, en concret, alguns aliments com les ostres o la petxina variada. Però és cert que alguns mariscos poden despertar-nos el desig sexual?
Hi ha disparitat d'opinions. La història del suposat poder afrodisíac de les ostres i del marisc es remunta, com a mínim, a l'època dels emperadors romans. Segles més tard, el mite es va reforçar amb el famós aventurer, escriptor i seductor italià del XVIII, Giacomo Casanova, de qui es diu que arribava a menjar desenes d'ostres cada matí. Malgrat aquestes batalletes, no hi ha evidència científica sòlida que permeti afirmar que les ostres siguin un afrodisíac potent.
Un dels arguments que més s'han utilitzat per explicar aquesta reputació és l'elevada concentració de zinc, un mineral amb diverses funcions importants en l'organisme i que participa en processos relacionats amb la funció reproductiva i hormonal. Això, però, no significa que menjar ostres provoqui automàticament un augment del desig sexual.
A més, alguns mol·luscs, com les cloïsses, els musclos, les vieires i les ostres, contenen àcid D-aspàrtic i altres aminoàcids relacionats amb la regulació hormonal. Alguns estudis han apuntat que aquests compostos poden intervenir en processos vinculats amb la producció de testosterona, però això no és suficient per considerar el marisc un afrodisíac en sentit estricte. Per notar efectes fisiològics clars caldria, a més, un consum freqüent i en quantitats elevades.
Més enllà de la seva composició nutricional, però, les ostres i altres productes del mar tenen textures, sabors singulars que sovint formen part d'àpats especials, celebracions o situacions associades al plaer. L'ambient, l'expectativa i el component emocional poden tenir un paper important en la resposta sexual. Per tant, el marisc no es pot considerar un afrodisíac científicament demostrat, però sí que pot contribuir a crear un context adequat, la resta depèn dels qui se'l mengen.