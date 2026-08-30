Un excapità de l’Espanyol confessa la seva addicció a les drogues: «És per tota la vida»

"Ho he passat molt malament i m'he sentit un fracassat, frustrat i culpable". L'excapità de l'Espanyol durant una de les èpoques més exitoses en l'apartat esportiu, a inicis del segle XXI, ha decidit fer pública la seva addicció a les drogues en una entrevista a El Periódico en què ha repassat com la malaltia va afectar la seva carrera, un viatge clau amb l'equip a la Corunya que va suposar un punt d'inflexió i va acabar amb un ingrés en un centre de desintoxicació i com ha aconseguit deixar les substàncies. "Tenia un problema d'addicció i el tindré per tota la vida", ha explicat.
Es tracta de Toni Soldevila, exdefensa perico de l'Hospitalet de Llobregat entre el 1997 i el 2005 que va arribar a actuar com a capità del primer equip en una generació d'estrelles com Raúl Tamudo i Iván de la Peña. Soldevila recorda que la fama va arribar de sobte amb 18 anys i, venint d'una família humil, el va superar. "Vaig continuar amb la meva vida normal, però no estava preparat emocionalment", admet.
La seva relació amb les drogues va començar aviat, però va poder compaginar-la amb la carrera esportiva fins que va arribar un desplaçament clau a la Corunya per jugar contra el Deportivo que ho va canviar tot. Tal com explica a El Periódico, va viatjar-hi lesionat per acompanyar a l'equip i, després de sopar amb Alberto Lopo i De la Peña, els companys van tornar a l'hotel i ell es va quedar per la ciutat.
No va aparèixer a l'esmorzar i tampoc al dinar. De fet, no va arribar al camp. Allà es va destapar el seu problema de drogoaddicció i el club "ja no va poder-ho amagar més", diu. Aleshores, va ingressar en un centre de desintoxicació de València, on va poder tractar tots els problemes que hi havia al darrere de l'addicció. "Vaig començar a anar al psicòleg i em van diagnosticar un Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH)", comparteix.
El tractament amb el doctor Casas: "Un gran canvi"
Després, es va tractar amb el psiquiatre de la Vall d'Hebron Miquel Casas i va començar a rebre un tractament farmacològic. "Vaig notar un gran canvi, els pensaments i les emocions eren molt diferents i em vaig començar a entendre i a acceptar. Tenia un trastorn mental notable", diu. Tenia 24 anys i una carrera en actiu que, després de l'Espanyol, va anar de baixada en clubs de lligues menors d'Europa i categories semiprofessionals a Espanya.
Actualment, Soldevila és preparador físic i viu a Alacant allunyat de les substàncies. Admet que podria haver tingut una carrera més exitosa, tot i que va superar els 100 partits a Primera Divisió i va ser capità de l'Espanyol. "Estava malalt, ara m'he de responsabilitzar i ja està", rebla.