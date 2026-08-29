Detenen dos jugadors del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una menor

La policia espanyola ha detingut dos jugadors del planter del Reial Mallorca per presumptament haver gravat relacions sexuals amb una menor d'edat sense el seu consentiment en un pis de Palma. Concretament, un dels futbolistes -major d'edat- mantenia una relació consentida amb la víctima, de més de 16 anys, mentre l'altre -menor- enregistrava els fets amagat a l'interior d'un armari de l'habitació, tal com ho ha avançat el diari Última Hora i hi ha confirmat l'agència EFE. El club ha expulsat els dos acusats.
Els fets van succeir el 14 d'agost en un pis propietat del Mallorca on resideixen diversos jugadors del planter. Una noia menor d'edat però major de 16 anys, l'edat mínima de consentiment a l'Estat, va accedir a mantenir relacions sexuals amb un dels futbolistes, major d'edat. Per això, tots dos van marxar a una habitació.
Si bé, durant el transcurs de les relacions, la noia es va adonar que un altre noi els estava gravant des de dins d'un armari, per la qual cosa va presentar una denúncia a la comissaria de la policia espanyola. Arran de la denúncia, els dos acusats van ser detinguts, però com que el que gravava és menor d'edat, el seu expedient ha estat derivat a la Fiscalia de Menors.
Pel que fa a l'altre investigat, va passar a disposició del jutjat de guàrdia i va quedar en llibertat provisional després de prestar declaració. El club es va assabentar de la situació i va obrir una investigació interna que va concloure amb l'expulsió els dos jugadors de manera immediata. Alhora, ha reiterat el compromís amb el compliment de les normes internes i dels valors que "han de regir" el comportament de tots els seus integrants.