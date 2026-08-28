Centenars de comentaris sexualitzats sobre la regidora de la CUP de Moià després d'un vídeo polític a les xarxes

La regidora de la CUP de Moià, Lakshmi Roset Sala, ha denunciat públicament la campanya de comentaris masclistes i sexualitzats que ha rebut a les xarxes socials després de protagonitzar un vídeo de la formació en què expressava la seva oposició a la modificació urbanística del polígon d'El Prat, vinculada a l'ampliació de l'escorxador del municipi.
La publicació, difosa a través dels canals de CUP Moià - Capgirem, tenia com a objectiu posicionar-se contra un projecte que ha generat un intens debat polític i social al municipi. Tanmateix, una gran part de les reaccions a les xarxes han desviat completament l'atenció del contingut del missatge per centrar-se en la seva aparença física, la seva manera de vestir i el seu cos.
La repercussió de la publicació ha estat notable. A la xarxa X (antic Twitter), el vídeo porta acumulades un mil·lio i mig de visualitzacions i centenars de comentaris i ha generat un ampli debat, tot i que la major part de les intervencions s'han allunyat de la qüestió de fons que plantejava la regidora. Entre les respostes hi han aparegut missatges de caràcter sexual, comentaris despectius i referències a estereotips de gènere que altresa usuaris també han criticat i condemnat.
Roset ha advertit que aquest tipus de comportaments no afecten únicament la persona que els rep, sinó que poden tenir conseqüències més àmplies sobre la participació de les dones en la vida pública. "Normalment no contesto els missatges, però el problema és que no va de mi només, moltes dones se senten condicionades, no només a exposar-se a les xarxes en política, sinó per participar-hi plenament", ha afirmat. La regidora ha afegit que "hem d'acabar amb la xacra que és el masclisme i poder ser lliures de veritat".
La dirigent cupaire també ha posat de manifest una contradicció que, segons sosté, s'ha fet evident en moltes de les reaccions rebudes. En aquest sentit, ha assenyalat que alguns dels comentaris procedien de perfils que habitualment critiquen la immigració argumentant una presumpta manca de respecte cap a les dones, però que en aquesta ocasió han participat en missatges que considera clarament masclistes i sexualitzadors.
La polèmica de l'escorxador continua al centre del debat local
L'episodi s'emmarca en la controvèrsia que envolta l'ampliació prevista al polígon d'El Prat. Aquesta mateixa setmana, l'Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment la modificació urbanística que ha de permetre tant el creixement de l'activitat de l'escorxador com la implantació d'una planta pública de biogàs, una decisió que manté la divisió entre el govern municipal i diversos sectors veïnals i polítics.
Precisament aquest dijous, la problemàtica associada a l'activitat càrnia ha tornat a ser objecte d'atenció després que un vessament de sang procedent d'un vehicle de transport de residus d'escorxador provoqués males olors i taques a la via pública. L'Ajuntament ha presentat una denúncia perquè s'investiguin els fets, igual que l'empresa vinculada a l'escorxador afectada per l'incident.
En aquest context, la CUP manté la seva oposició a l'operació urbanística mentre la polèmica generada a les xarxes ha acabat obrint també un debat sobre la violència masclista que continuen patint moltes dones que intervenen en l'espai públic i polític.