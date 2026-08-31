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Lakshmi Roset atribueix a l'extrema dreta els comentaris masclistes per «dissuadir» les dones

Política

La regidora de la CUP de Moià denúncia que els atacs a les xarxes busquen expulsar les joves d'esquerres del debat públic

  • Lakshmi Roset ha estat entrevistada a Catalunya Ràdio -

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Publicat el 31 d’agost de 2026 a les 12:03
Actualitzat el 31 d’agost de 2026 a les 12:10

La regidora de la CUP de Moià, Lakshmi Roset Sala, ha denunciat que l'allau de comentaris masclistes i sexualitzats rebuts a les xarxes socials arran d'un vídeo on parlava de l'ampliació de l'escorxador i la construcció d'una planta de biogàs al poble respon a una estratègia planificada de l'extrema dreta per intimidar i "dissuadir" les dones joves d'esquerres de participar en la vida pública.

La denúncia de la regidora

En declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio, la dirigent cupaire ha explicat que aquest tipus d'assetjament no és un fet aïllat, sinó un patró habitual quan les dones joves assumeixen el portaveuatge d'iniciatives polítiques. Segons Roset, l'objectiu principal d'aquests missatges és apartar-les de la primera línia: "És un tema que s'està utilitzant, aquest masclisme, primer perquè existeix, i segon hi ha un factor de persecució i de senyalització a la dona d'esquerres que està generant que se'ns dissuadeixi de donar la nostra opinió".

Assenyalament a l'extrema dreta

Roset ha situat l'origen de la campanya en entorns d'extrema dreta tant espanyola com catalana, un fet que vincula directament a la seva militància activa a la CUP i Endavant. La regidora ha posat de manifest la contradicció d'aquests sectors en el debat públic: "Tota aquesta gentussa de l'extrema dreta, que criminalitza les persones migrants perquè segons ells no s'adapten als valors occidentals perquè són masclistes, després a ells els ha faltat temps per anar a perseguir totes les dones d'esquerra sent uns masclistes i uns babosos de merda".

Defensar la presència a les xarxes

Malgrat l'hostilitat i el volum de reaccions generades a la xarxa X -on el vídeo de denúncia contra l'ampliació de l'escorxador municipal ja acumula més d'un milió i mig de visualitzacions-, la regidora ha defensat la necessitat de no cedir espais de debat. Roset ha insistit que la resposta de les organitzacions d'esquerres ha de ser la de mantenir-se fermes en la disputa del discurs públic: "Malauradament les xarxes són una merda, però allà hi ha una disputa política. Llavors nosaltres no podem abandonar aquests espais, hem de continuar-hi sent".

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