Sílvia Orriols crema durant la Festa Major Alternativa de Manresa

La Festa Major Alternativa de Manresa va viure aquest dissabte a la nit un dels moments més carregats de simbolisme de l'edició d'enguany amb la crema d'una gran lona a la plaça Puigmercadal en què apareixien les fotografies de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i, en un segon terme i de dimensions més reduïdes, les de Santiago Abascal, Donald Trump i Benjamin Netanyahu. Les quatre imatges estaven representades cap per avall.
L'acció es va dur a terme durant la programació nocturna de concerts, després del parlament polític de la Festa Major Alternativa, que va servir per reivindicar l'antifeixisme, antiracisme i la solidaritat internacional. La lona va ser incendiada davant dels centenars de persones que omplien la plaça en la nit amb més afluència de públic de tot el programa.
Els Segadors després de la crema
Un cop consumida la lona, la plaça sencera va entonar Els Segadors a ple pulmó. Va ser la segona vegada que l'himne nacional de Catalunya es cantava col·lectivament durant aquesta edició de la Festa Major Alternativa -després de fer-ho dijous a la plaça de la Música-, en una escena que va ser viscuda amb molta intensitat per part dels assistents.
La crema es va produir en una pausa entre les actuacions musicals d'una nit que tenia com a principals protagonistes Ali White i Bilal, Extraño Weys, Testarudes i els DJ d'Stroika OGS. Els concerts van reprendre's tot seguit i es van allargar fins ben entrada la matinada.
La música, gran protagonista del cap de setmana
Malgrat el component reivindicatiu de l'acció, la programació musical continua sent el principal eix de la Festa Major Alternativa. La plaça Puigmercadal ha tornat a convertir-se durant aquests dies en un dels centres neuràlgics de l'altra festa major de Manresa, amb una proposta que combina concerts, cultura popular i discursos polítics.
L'edició d'enguany arribarà al seu final aquest diumenge amb una nova jornada d'activitats. El programa inclou les actuacions de Riner, Fades i Dan Peralbo i el Comboi, a més d'una sessió petarda final. Entre concert i concert també hi participaran la colla bastonera Manrússia Van del Pal, les gegantes Fadulla i Sibil·la i el grup Gatzara Fot-li Foc, que posaran el contrapunt de cultura popular a l'última nit de la Festa Major Alternativa.