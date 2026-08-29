Rècord de participació al Concurs de Paelles de la Festa Major Alternativa amb 55 equips

El Concurs de Paelles de la Festa Major Alternativa de Manresa ha batut aquest dissabte el seu rècord de participació amb 55 paelles concursants, una xifra que supera les 52 inscrites l'any passat i que consolida aquesta proposta com un dels actes més estimats del programa alternatiu de la Festa Major.
El Parc de la Seu torna a omplir-se de fogons i colles
Des de primera hora del migdia, el Parc de la Seu s'ha omplert de colles disposades a demostrar les seves habilitats culinàries en una edició que ha tornat a combinar gastronomia, convivència i ambient festiu. Els participants han presentat elaboracions de tota mena, des de les paelles més tradicionals fins a receptes imaginatives i singulars que han aportat un toc d'originalitat al concurs.
La cita, que va néixer l'any 2014 i que enguany arribava a la tretzena edició, s'ha convertit amb el pas dels anys en una de les activitats més esperades de la Festa Major Alternativa. El format, basat en la participació oberta de grups d'amics, entitats i colles, ha contribuït a fer créixer progressivament la convocatòria fins a assolir les xifres rècord d'aquest dissabte.
La qualitat i la creativitat, a examen
Com és habitual, un jurat de l'organització ha estat l'encarregat de valorar les diferents propostes. Entre els criteris tinguts en compte hi havia la qualitat dels ingredients, l'elaboració dels plats i la capacitat d'innovació de cada equip.
Les 55 paelles participants han ofert una mostra molt variada de receptes i estils, confirmant la bona salut d'un concurs que any rere any continua atraient nous equips sense perdre l'esperit popular dels seus inicis.
Un clàssic consolidat de la Festa Major Alternativa
Més enllà de la competició gastronòmica, la jornada ha tornat a convertir el Parc de la Seu en un gran espai de trobada i celebració. Les desenes de paelles repartides pel recinte han ofert una imatge de gran participació en una activitat que s'ha consolidat com un dels grans clàssics del final d'estiu manresà.
Amb aquest nou rècord de participació, el Concurs de Paelles referma el seu paper com un dels actes més estimats de la Festa Major Alternativa, capaç d'aplegar cada any centenars de persones al voltant dels fogons i de la festa compartida.