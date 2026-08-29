La Festa Major de la Companya consolida el seu univers propi amb geopolítica comarcal

La Festa Major de la Companya ha tornat a demostrar aquest divendres que és una de les cites més singulars i imprevisibles del calendari oficiós de la Festa Major de Manresa. El carrer Sant Andreu ha acollit la quarta edició d'aquesta celebració alternativa, que ha combinat artesania, humor, música i reivindicació en un ambient festiu i desinhibit.
La tarda ha arrencat amb un taller de perletes de bijuteria que ha substituït l'activitat de costura d'escuts manresans que s'havia l'any anterior. Paral·lelament, els assistents han anat omplint l'espai mentre la Companya mantenia intacta la seva fórmula habitual, a mig camí entre la festa de barri, la performance col·lectiva i la sàtira local.
Un concurs per parelles sobre les paraules manresanes a partir del llibre El parlar de Manresa, amb el seu autor, Jaume Puig, com a mestre de cerimònies, ha precedit als actes oficials. Com sempre, també s'ha fet la lectura de la notícia de l'any anterior del NacióManresa.
Un dels moments centrals de la jornada ha estat el pregó, que aquest any ha anat a càrrec de l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cubatí. Fidel a l'esperit de la cita, el discurs ha recorregut a la rima per reivindicar el nom de Codines per al municipi i, de passada, explorar la possibilitat que la localitat abandoni el Vallès Oriental per incorporar-se al Moianès. Una hipotètica operació que, segons ha insinuat amb humor, serviria per disputar a Moià la capitalitat de la comarca.
La Veta torna a marcar el ritme de la festa
La programació ha mantingut alguns dels ingredients que ja s'han convertit en marca de la casa. Entre ells, el ball de la Veta, el peculiar robot de fusta manresà que reparteix instruccions a través de cubilets de colors i que converteix els participants en una gran coreografia improvisada de cintes, girs i moviments col·lectius.
La jornada ha continuat amb l'actuació musical dels Vardo Wagon, i s'ha allargat vesprada enllà. La celebració ha servit també com a punt de trobada abans que bona part dels assistents enfilessin camí cap als actes oficials de la Festa Major.
Quatre anys després de la seva estrena, la Festa Major de la Companya continua creixent sense perdre l'essència que la va fer néixer: la de crear, per unes hores, una petita festa major dins de la Festa Major. Amb menys protocol, més ironia i una llibertat creativa que permet que, en una mateixa tarda, convisquin les perletes, els robots de fusta i els debats sobre els límits del Moianès.