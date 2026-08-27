La Festa Major de Manresa reforçarà la seguretat amb més patrulles, drons i Punts Lila

La Festa Major de Manresa comptarà amb un dispositiu especial de seguretat per garantir el bon desenvolupament dels actes i prevenir incidències durant els dies de màxima afluència de públic. El pla preveu un reforç de les patrulles de la Guàrdia Urbana, la participació dels Mossos d'Esquadra, vigilància amb drons en els principals esdeveniments i l'activació dels Punts Lila i del servei Àngels de Nit.
Les patrulles uniformades i de paisà s'intensificaran especialment en els espais amb més concentració de persones. El dispositiu també inclourà controls de trànsit i d'alcoholèmia als entorns dels concerts, vigilància de la xarxa municipal de videovigilància i la participació d'Otto, el gos policia de la Guàrdia Urbana, en tasques de detecció de substàncies estupefaents.
Drons als actes més multitudinaris
Els concerts del carrer Sallent, el castell de focs del Parc de l'Agulla i el Correfoc seran alguns dels actes que comptaran amb suport de vigilància aèria mitjançant dron. Les imatges seran visualitzades en directe pels agents per detectar possibles punts de risc, controlar aglomeracions i facilitar la resposta en cas d'emergència.
Segons ha informat l'Ajuntament, aquest recurs tecnològic complementarà la presència dels efectius desplegats sobre el terreny, però no la substituirà.
Comissaria oberta les 24 hores
La Comissaria de Proximitat situada al passeig de la República ampliarà els seus horaris coincidint amb els dies centrals de la festa. Des d'aquest divendres i fins al dilluns, quan finalitzarà la Festa Major amb el Correfoc i el seu ball final, l'equipament romandrà obert les 24 hores del dia.
L'objectiu és oferir un punt de referència permanent per a la ciutadania i reforçar l'atenció policial a tocar dels principals espais festius.
Més de 150 efectius al castell de focs i 130 al Correfoc
El dispositiu previst per al castell de focs del Parc de l'Agulla mobilitzarà prop de 150 efectius de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Bombers, Sistema d'Emergències Mèdiques, Creu Roja, Protecció Civil, ADF Pla de Bages, Aigües de Manresa i serveis municipals de manteniment. També s'hi instal·larà un Centre de Comandament Avançat i un Punt Mèdic Avançat, i es repartiran polseres identificatives per a infants.
Pel que fa al Correfoc, hi participaran més de 130 efectius dels mateixos cossos i serveis. El Centre de Comandament Avançat de Protecció Civil s'ubicarà a la plaça Europa i es disposaran diversos punts d'assistència al llarg del recorregut.
Tant el castell de focs com el Correfoc compten amb els seus respectius Plans d'Autoprotecció.
Estima la Nit reforça la prevenció
La campanya Estima la Nit tornarà a desplegar durant la Festa Major els Punts Lila i el servei itinerant Àngels de Nit per prevenir agressions sexistes i reduir riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies.
Els Punts Lila s'instal·laran divendres, dissabte i diumenge al carrer Sallent i a la plaça Fius i Palà, entre les 11 de la nit i 2/4 de 4 de la matinada. El dilluns, coincidint amb el Correfoc, hi haurà un punt específic al carrer Sant Miquel fins a les 4 de la matinada.
Paral·lelament, cada nit de divendres a diumenge un equip de vuit persones recorrerà les zones festives per detectar possibles situacions de risc i oferir informació i suport. També es distribuiran materials informatius, aigua, barretes energètiques i preservatius. A més, el Punt de Consum Responsable tornarà a estar present al carrer Sallent durant els concerts per informar i assessorar sobre addiccions i consum de drogues.