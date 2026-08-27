Nou equips disputaran el 4t Torneig Interclubs de la Festa Major de Manresa

El 4t Torneig Interclubs de la Festa Major de Manresa reunirà aquest cap de setmana nou equips de futbol als camps municipals de la Balconada i Les Cots. La competició, que recupera l'esperit de l'antic Torneig Interbarris, estrena enguany un format repartit en dos terrenys de joc i culminarà diumenge amb les finals al camp de Les Cots.
Dos camps després de tres edicions a la Mion
Després de tres edicions disputades al camp de la Mion-Puigberenguer, el torneig es trasllada enguany a dos escenaris. Hi participaran set conjunts en la categoria masculina i dos en la femenina.
Els clubs participants són el FC Les Cots 2025, el FC Font dels Capellans, el CF Pare Ignasi Puig, la UE Balconada, el FC Pirinaica, el Club Gimnàstic Manresa i el CE Manresa. Els dos darrers clubs participaran tant en la competició masculina com en la femenina.
El torneig és una competició d'inici de temporada convocada per la Delegació Comarcal del Bages, Berguedà i Cerdanya de la Federació Catalana de Futbol i l'Ajuntament de Manresa, i manté l'ànima de l'antic Torneig Interbarris, que es va començar a disputar l'any 2008.
La competició començarà dissabte
En la categoria masculina, els equips s'han distribuït en tres grups. Els partits, de 30 minuts de durada, començaran dissabte a les 4 de la tarda al camp de la Balconada i a 2/4 de 7 al camp de Les Cots.
Diumenge al matí es disputaran les semifinals masculines, a les 10 i a les 10.35 h. La final es jugarà a la 1 del migdia al camp de Les Cots i constarà de dues parts de 30 minuts.
Pel que fa a la competició femenina, es disputarà un únic partit diumenge a 1/4 de 12 del migdia, també amb dues parts de 30 minuts.
Les Cots, seu de les finals
La presentació del torneig s'ha fet aquest dijous al matí al camp municipal de Les Cots, que enguany acollirà una part de la competició i les finals. L'espai va estrenar l'any passat la gespa artificial, convertint-se en el darrer camp pendent d'aquesta millora dins dels equipaments esportius de la ciutat.
A la presentació hi han assistit el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí Moll, el delegat al Bages, el Berguedà i la Cerdanya i directiu de la Federació Catalana de Futbol, Esteve Olivella Costa, i representants dels clubs participants.