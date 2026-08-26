El Tap'Antic desborda el Barri Antic de Manresa amb més de 10.000 tapes servides

El Barri Antic de Manresa ha viscut aquest dimecres una de les jornades més multitudinàries de la Festa Major amb la celebració de la 14a edició del Tap'Antic. A partir de les set de la tarda, veïns de la ciutat i visitants vinguts d'arreu de la comarca han pres els carrers per participar en una ruta gastronòmica que ha registrat un seguiment massiu i on s'han servit més de 10.000 tapes i begudes.
Un total de 21 establiments de la zona han ofert les seves propostes culinàries a un preu popular de 4 euros. La resposta ciutadana ha estat immediata: des dels primers minuts, les persianes dels bars han quedat emmarcades per fileres de gent que serpentejaven pels carrerons i s'arribaven a entrecreuar a les places.
L'espera, llarga però festiva, recordava a la visita del Príncep Assuan o a les febres per adquirir l'últim iPhone, amb un públic pacient disposat a fer saliva per tastar des del brioix de pulled pork del Garitu o l'steak tàrtar de l'Alzina, fins al fricandó de la Vermuteria Santa Rita o el risotto de ceps de Laida Restaurant.
Cultura, patrimoni i esport per acompanyar la festa
La ruta de tapes no ha estat l'únic pol d'atracció de la tarda. En paral·lel, el programa d'actes de la Festa Major ha ofert opcions per a tots els públics. A la plana de l'Om, la Cobla Sabadell ha aplegat una nombrosa assistència en una concorreguda ballada de sardanes, mentre que la plaça de Sant Domènec ha esdevingut l'escenari d'una sessió de zumba que ha servit a molts assistents per cremar les calories de la ruta culinària.
En l'àmbit patrimonial, el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya ha acollit la presentació d'una peça arqueològica localitzada recentment durant les obres, vinculada a un antic ritus de protecció.
El punt final a la jornada vespertina l'ha posat la imatgeria festiva de la ciutat. Els Gegants de Manresa, acompanyats dels gegantons, els nans i la resta de figures, han protagonitzat una cercavila des de la Casa Caritat fins a la plaça Major, on han completat un assaig a la fresca davant l'atenta mirada de centenars de curiosos.