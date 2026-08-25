El bus de Manresa ampliarà l'horari per Festa Major i tindrà una llançadora al Castell de Focs

El servei de bus urbà de Manresa ampliarà els horaris durant la Festa Major i oferirà transport gratuït durant les nits de celebració. Del 28 al 31 d'agost, totes les línies de bus urbà i la línia del Xup seran gratuïtes entre 2/4 de 10 de la nit i les 4 de la matinada. A més, el 31 d'agost hi haurà un servei llançadora cada 15 minuts per facilitar l'accés al Parc de l'Agulla amb motiu del Castell de Focs.
Ampliació dels horaris nocturns
Els dies 28 i 29 d'agost, la línia L5, que connecta Sant Pau, Dolors i Viladordis, funcionarà de 10 de la nit a 4 de la matinada. Els dies 30 i 31 d'agost ampliarà el servei de les 8 del vespre a les 4 de la matinada.
Les línies L9-L10, corresponents als serveis nocturns de la Balconada i La Parada, funcionaran del 28 al 31 d'agost entre 2/4 de 10 de la nit i les 4 de la matinada. Per la seva banda, la línia 705, entre Manresa i el Xup, ampliarà el servei d'11 de la nit a 4 de la matinada.
El 31 d'agost, la línia L7 farà la darrera parada al Parc de l'Agulla a les 17.19h, ja que a partir d'aquesta hora es restringirà l'accés de vehicles al parc amb motiu del Castell de Focs.
Llançadora cada 15 minuts al Parc de l'Agulla
El diumenge 31 d'agost a la tarda s'habilitarà un servei especial de bus llançadora entre el centre de Manresa i el Parc de l'Agulla. Els autobusos tindran una freqüència de 15 minuts. Entre les 17.35 i les 21.35 h, el servei sortirà de la nova parada de Guimerà i farà parada al Bruc, Pompeu Fabra, Dibuixant Joan Vilanova, Miralpeix i Parc de l'Agulla.
En sentit contrari, els autobusos sortiran del Parc de l'Agulla entre les 17.50 i les 21.35 h i passaran per l'avinguda Universitària, el Centre Hospitalari, el Poble Nou, la plaça Espanya i Guimerà.
Un cop finalitzat el Castell de Focs, el retorn es podrà fer mitjançant les parades de les línies L9-L10 de Pau Casals o Alcalde Prunés.