La Festa Major de Manresa comportarà talls de trànsit en diversos carrers durant sis dies

La celebració de la Festa Major de Manresa comportarà diverses afectacions a la mobilitat entre dimecres 26 i dilluns 31 d'agost. Els talls de trànsit es concentraran principalment al Centre Històric, la plaça Major i els espais on es faran cercaviles, concerts i altres activitats, així com al carrer Sallent durant els concerts de nit.
Afectacions de dimecres 26
El dimecres 26 d'agost, les activitats del Centre Històric, entre les quals el Tap'Antic, comportaran restriccions de trànsit entre les 7 de la tarda i la mitjanit.
Es tallarà el carrer Sobrerroca a l'altura del carrer Joc de la Pilota. Els vehicles que circulin pel carrer Sant Andreu es desviaran pel carrer Joc de la Pilota, amb el sentit de circulació invertit, i hauran de continuar pel carrer Dama i el carrer Llussà per accedir al carrer Puigterrà de Dalt. També quedarà tallat el carrer Infants, en el tram plaça Europa, des de la plaça Infants.
Dijous, afectacions a la plaça Major
El dijous 27 d'agost, el taller casteller, l'assaig de la Mostra i l'espectacle de danses tradicionals El cor en dansa 40 anys provocaran el tall del trànsit a la plaça Major entre les 6 de la tarda i 2/4 d'11 de la nit. L'accés quedarà restringit des del passatge Amics.
Divendres, cercavila i concerts
El divendres 29 d'agost hi haurà diverses afectacions a partir de les 7 de la tarda. Al voltant de la plana de l'Om es tallarà el trànsit amb motiu del concert Oxigen. Els vehicles autoritzats que circulin pel passeig de la República es desviaran pel carrer Vilanova.
A partir de les 9 de la nit, la cercavila nocturna Gegantnit! provocarà talls puntuals al passeig Pere III, les places 11 de Setembre, Espanya i Neus Català Pallejà, la Muralla del Carme, la plaça Infants, el carrer Puigterrà de Dalt, la plaça Lladó i el carrer Verge de l'Alba.
La plaça Major també quedarà tallada entre les 10 i les 11 de la nit per les actuacions del Tradidansa 2026.
Dissabte, una jornada amb diverses restriccions
El dissabte 29 d'agost, entre les 9 del matí i les 2 del migdia, es prohibirà l'estacionament i es tallarà el trànsit al carrer Dante i a l'avinguda Abat Oliva, entre els carrers Valentí Almirall i Balmes, per la trobada de vehicles clàssics.
A la plaça Major, els actes de Festa Major comportaran afectacions entre les 3 del migdia i la mitjanit. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, la cercavila popular ampliarà puntualment els talls als carrers plaça Major, Sant Miquel, Plana de l'Om, Born, plaça Sant Domènec, primer tram del passeig Pere III, plaça Neus Català Pallejà, Muralla del Carme, plaça Infants, carrer del Carme i carrer Cap de Rec.
A partir de les 10 de la nit, també es restringirà el trànsit al voltant de la plana de l'Om pel concert Oxigen.
Diumenge, afectacions durant tot el dia
El diumenge 30 d'agost, la Diada castellera provocarà un tall de trànsit a la plana de l'Om i al carrer del Born, a l'altura del carrer Vilanova, entre les 11 del matí i les 2 del migdia.
La plaça Major quedarà tallada des del passatge Amics entre les 12 i les 2 del migdia i entre 2/4 de 7 de la tarda i les 12 de la nit per la ballada de la Imatgeria, la ballada popular i els espectacles de dansa.
A partir de 2/4 de 6 de la tarda, la Cercavila del Pubillatge també comportarà talls puntuals als carrers Talamanca, passeig de la República, Plana de l'Om, Sant Miquel, plaça Major, Sobrerroca, passatge Amics, plaça del Carme, carrer del Carme, plaça Europa, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec.
Afectacions de trànsit i reforç del transport públic per accedir al Parc de l'Agulla
L'espectacle de drons i el castell de focs del diumenge al Parc de l'Agulla comportaran diverses afectacions de mobilitat. Des del matí es prohibirà estacionar vehicles als aparcaments i zones pròximes al parc i, entre les 5 de la tarda i 2/4 de 12 de la nit aproximadament, es tallarà el trànsit en diversos punts de l'entorn. Entre altres mesures, quedarà tancada la sortida Manresa Nord - Agulla de la C-55 en tots dos sentits i també la circulació a la carretera de Santpedor entre el carrer Santa Joaquima i la rotonda d'enllaç amb la C-25. A més, la carretera d'accés al Parc de l'Agulla des dels carrers de la Pau i Santa Joaquima funcionarà amb sentit únic d'entrada, mentre que una part de la calçada quedarà reservada als vianants.
Per facilitar l'arribada al recinte, Bus Manresa habilitarà un servei especial entre les 17.35 i les 21.35 hores, amb una freqüència de pas de 15 minuts. Els autobusos sortiran des de la nova parada de Guimerà i faran parada a la plaça Sant Domènec, Pompeu Fabra, Dibuixant Joan Vilanova i el Parc de l'Agulla. Amb motiu d'aquest dispositiu, la parada "Parc de l'Agulla" de la línia L7 Festiu quedarà anul·lada durant la celebració.
Talls al carrer Sallent fins dilluns
Les afectacions vinculades als concerts de nit començaran divendres 28 d'agost i es mantindran fins dilluns 31. El muntatge de l'escenari provocarà, des de les 8 del matí de divendres, restriccions al carrer Sallent, a la cruïlla amb el carrer Artés, amb pas alternatiu i prohibició d'aparcament a la zona.
A partir de les 4 de la tarda es tallarà el carrer Sallent entre la plaça Prat de la Riba i el carrer Avinyó. Els vehicles en direcció al centre es desviaran pel carrer Avinyó cap a la carretera de Vic.
També es tallarà el carrer Artés entre l'avinguda dels Dolors i la carretera de Vic. La circulació es restablirà amb normalitat al polígon industrial Els Dolors dilluns 31 d'agost a partir de les 10 del matí.
El Correfoc obligarà a restringir la circulació al Centre Històric fins a la matinada
El Correfoc de la Festa Major, que se celebrarà el dilluns 31 d'agost, comportarà importants afectacions de mobilitat al Centre Històric de Manresa. A partir de les 2 del migdia quedarà prohibit estacionar vehicles als carrers inclosos en el recorregut i, des de les 3 de la tarda, es tallarà el trànsit en desenes de vies i places del nucli antic i del centre de la ciutat, entre les quals la plaça Major, la plaça del Carme, Sobrerroca, Sant Miquel, el Born, Sant Domènec, la Reforma i els seus accessos. També quedarà anul·lada la parada de transport públic interurbà de la plaça Europa.
Les restriccions es mantindran durant tota la celebració i s'allargaran fins a la finalització del Ball del Correfoc, previst a partir de 2/4 d'1 de la matinada de dimarts a la plaça Major. Per aquest motiu, tant aquest espai com els carrers que hi donen accés continuaran tancats al trànsit fins que conclogui l'acte de cloenda de la festa.