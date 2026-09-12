Diego Ocampo: «Per competir hem de ser més metòdics»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha destacat el bon inici de partit que han fet els seus jugadors davant un rival molt físic al qual "ens hem adaptat bé". Però per contra ha lamentat les poques cistelles que ha sumat el seu equip a la primera part. Aquesta manca d'encert s'ha accentuat tornant dels vestidors. Però aquí ha volgut puntualitzar que apart de les errades pròpies també hi ha la bona defensa que han fet els jugador del Barça.\r\n\r\nUn altre punt que ha posat en valor Ocampo ha estat la mentalitat que ha mostrat el seu equip que no s'ha deixat anar. "Mentalment hem seguit treballant", ha comentat. Una de les claus que el tècnic gallec ha expressat que seran necessàries al Kids&Us Manresa per competir és "ser més metòdics i ordenats. No hem de buscar una súper cistella sinó que hem de buscar bons tirs". \r\n\r\nJD Notae és un dels jugadors cridats a ser importants la present temporada. Ocampo ha assumit el risc d'aquesta incorporació però es mostra convençut que l'aposta sortirà bé i des del club treballen en aquesta direcció. El nord-americà ha de ser un jugador important sobretot en atac. El seu tècnic també recorda les circumstàncies que va patir la temporada passada plena d'incidències tant el l'aspecte físic com les dificultats econòmiques que va viure el seu anterior equip. Notae no jugava des del desembre passat i aquest estiu va ser rebutjat en una revisió mèdica a Turquia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Kids&Us Manresa no jugarà la final de la Lliga Catalana (77-90) Xavier Sucarrats\r\n\r\n