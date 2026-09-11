El Kids&Us Manresa no jugarà la final de la Lliga Catalana (77-90)

El Kids&Us Manresa no disputarà la final de la Lliga Catalana després de caure contra el Barça 77-90. Els bagencs han tingut el partit controlat a la primera part que han tancat amb quatre punts al seu favor. Fins a mitjans del tercer quart, els de Diego Ocampo han estat ben situats dins el partit. Però en aquests moments, el Barça ha imposat el seu físic per endur-se el partit i classificar-se per a una final que jugarà contra l'Ilerna Lleida. Rafa Villar ha debutat en una convocatòria amb l'equip manresà. Lukasz Kolenda ha estat l'únic jugador de la primera plantilla que ha quedat descartat.
Ferran Bassas, Pablo Tamba, Timmy Allen, Nick Ongenda i Èric Vila han estat els cinc jugadors escollits per Diego Ocampo. El Barça d'Aleksander Sekulic ha optat per Justin Robinson, Darío Brizuela, Stanley Umude, Joel Parra i Josh Nebo. Les primeres intencions dels bagencs han estat bones amb un triple de JD Notae i dos punts més de Pierre Oriola. El Barça es recolzava en Brizuela, que anotava dues cistelles semblants. Entremig, Hugo Benítez també sumava per al seu equip (7-4, minut 3). El Kids&Us Manresa es mostrava intens en defensa i provocava pèrdues de pilota al seu rival, tot i que als bagencs els mancava una mica d'encert, tant en el tir de tres com en el llançament lliure.
Així i tot, els d'Ocampo han augmentat el seu avantatge i han obligat Sekulic a demanar temps mort (14-8, minut 7). La intensitat ha provocat que els dos equips es carreguessin de personals i es llancessin molts tirs lliures al tram final del primer quart. Les errades blaugrana des del punt de personal i una bona acció de Benítez deixaven el Kids&Us Manresa al davant (18-14, minut 10).
El segon quart ha començat amb un festival ofensiu als dos cantons de la pista. Les envestides del Barça les responia el conjunt d'Ocampo. El Kids&Us Manresa ha vist com el Barça l'empatava tres vegades. La quarta ja no l'ha poguda aguantar l'equip manresà i un triple d'Umude el situava per primer cop en tot el partit per darrere (28-30, minut 15). El desavantatge ha arribat als cinc punts però un parcial de 8-0 situava de nou els manresans al davant abans d'uns minuts que han estat un intercanvi de cops. Aquesta lluita l'ha guanyat el Kids&Us Manresa, que ha tancat la primera part amb tres tirs lliures de Villar (42-38).
Un triple de Benítez donava una nova màxima renda als bagencs. Parra feia mal a un equip que no tenia encert en el tir però mostrava bones capacitats en el rebot ofensiu. Però tampoc el Barça estava lluït. A la meitat del tercer quart, el parcial era de 8-8. Robinson ha sobresortit pels de Sekulic i amb sis punts seguits posava el Kids&Us Manresa per segon cop a remolc (50-52, minut 26). Aquest cop, el conjunt manresà no ha pogut revertir la situació. Martin també ha castigat el Kids&Us Manresa per obrir forat. Oriola ha aconseguit la única cistella de dos punts del seu equip gairebé al darrer segon del tercer quart (55-62, minut 30).
Els d'Ocampo tenien deu minuts per capgirar la situació. Els compassos inicials del darrer període no convidaven a l'optimisme. Els jugadors manresans seguien errant els seus tirs. El desavantatge ha superat ben aviat els deu punts. El pas a la final quedava en mans de la resiliència que sempre mostra el conjunt del Nou Congost. En aquesta ocasió, les bones intencions no han estat suficients. La remuntada heroica no s'ha intuït en cap moment. El Kids&us Manresa haurà de veure la final per televisió. 77-90 per acabar la participació a la Lliga Catalana.
Incidències: Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón i Leandro Nicolás han estat els àrbitres del partit.
El Manresa CBF guanya en l'estrena de la Lliga Catalana
Més enllà del Kids&UIIs Manresa, el Manresa CBF ha començat la Lliga Catalana LF2 amb una victòria contra el Bàsquet Almeta (48-55), en un partit que les manresanes han dominat des de l'inici i en què sempre han anat per davant. A la Lliga Catalana de Tercera FEB, en canvi, el CB Navàs Viscola ha caigut contra el CB Valls Tallers Pablo Martínez (75-80), mentre que el CB Artés també ha perdut per la mínima davant el CB Igualada (60-62).