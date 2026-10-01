Aigües de Manresa assumeix les depuradores de Castellbell i Monistrol i arriba a les 22

Aigües de Manresa assumeix a partir d'aquest 1 d'octubre la gestió de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) de Castellbell i el Vilar i de Monistrol de Montserrat, per encàrrec de la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l'Aigua. Amb aquestes dues incorporacions, l'empresa passarà a gestionar 22 depuradores i consolidarà la seva presència en l'àmbit del sanejament al territori. La mancomunitat és l'ens supramunicipal responsable dels sistemes de sanejament en el seu àmbit.
Dues depuradores més per arribar a les 22
L'encàrrec per gestionar les EDAR de Castellbell i el Vilar i de Monistrol de Montserrat comença aquest 1 d'octubre. Amb aquestes dues incorporacions, Aigües de Manresa passa a gestionar 22 depuradores. L'encàrrec prové de la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l'Aigua, ens supramunicipal responsable dels sistemes de sanejament en el seu àmbit territorial.
L'EDAR de Castellbell i el Vilar: 5.568 m3 al dia
L'EDAR de Castellbell i el Vilar dona servei a Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí i una part de Vacarisses. Té una capacitat de tractament de 5.568 m3 d'aigua al dia.
L'EDAR de Monistrol de Montserrat: fins a 3.300 m3 diaris
La depuradora de Monistrol de Montserrat dona servei al municipi, incloent-hi diferents nuclis, polígons industrials i el Monestir de Montserrat. Pot tractar fins a 3.300 m3 diaris.
Un model de gestió pública i de proximitat
La incorporació de les dues depuradores permet continuar avançant en un model de gestió pública i de proximitat del cicle de l'aigua, basat en el coneixement del territori i en l'experiència tècnica acumulada per Aigües de Manresa en l'àmbit del sanejament.
Les depuradores tenen un paper essencial en la protecció ambiental, ja que tracten les aigües residuals abans de retornar-les al medi i contribueixen a preservar la qualitat dels rius i, en aquest cas, de la conca del Llobregat.